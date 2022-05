Leegstand van appartementen blijkt moeilijk te controleren

Vooruit-raadslid Enigo Vandendriessche wilde weten of al de appartementen in onze gemeente bewoond geraken. Tijdens de gemeenteraad vroeg hij of de gemeente over cijfers beschikt van leegstand in die appartementen.

“Leegstand van nieuwbouw en specifiek van nieuwbouwappartementen is moeilijk te detecteren”, aldus de schepen.

“Het probleem is dat deze bij de gemeente en het kadaster vaak niet worden aangegeven als voltooid. Na de afgifte van de bouwvergunning wordt er ook vaak gewacht met het toekennen van de nummers, gezien het soms voorkomt dat de werken niet worden aangevat. De leegstand werd besproken op het Lokaal Woonoverleg van 24 maart. Het is de bedoeling om de datum van afgifte van de omgevingsvergunning te noteren bij dergelijke panden. Indien een pand gekend is als niet voltooid, dan kan het zeven jaar na afgifte van de vergunning opgenomen worden als een onafgewerkt gebouw. Met de betrokken diensten (Bevolking, Omgeving en Woondienst Regio Izegem) en het college van burgemeester en schepenen gaan we overleggen wat we nog kunnen doen om dit probleem efficiënt aan te pakken en kort op de bal te spelen”, klinkt het.

