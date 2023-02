Langemark-Poelkalle koopt tweede perceel voor bos: “Tegen volgende winter aanplanten”

In de Hooyaardstraat koop de gemeente een perceel weiland aan van 37 a. Samen met een aanpalend perceel dat vorige zomer al werd aangekocht bekomt men zo een gebied van ruim 2 ha om een bos aan te planten. Oppositiepartij CD&V wijst er wel op dat de bebossingspremie veel lager zal liggen omdat het om herbevestigd agrarisch gebied gaat.

Het perceel bouwland in kwestie ligt langs de Hooyaardstraat en paalt aan de Broenbeek. “Dit vormt als het ware de ontbrekende puzzel voor het aanpalende natuurdomein dat we in de zomer hebben aangekocht”, zei schepen Laurent Hoornaert (Tope8920) op de gemeenteraad. “Samen met dat domein zorgt dit ervoor dat we nu een aaneengesloten stuk langsheen de Broenbeek krijgen van meer dan 2 ha. Volgende stap is nu om een aangepast bebossingsplan uit te werken samen met de Bosgroepen IJzer en Leie om dan in de winter 2022-23 te starten met aanplanten.”

Bebossingspremie

Voor Jan Halewijk (CD&V) was de prijs van 70.000 euro per ha aan de hoge kant. “Per ha wordt dus even veel betaald als het perceel ernaast, terwijl dat perceel hoger gewaardeerd was volgens de schatter omdat het al half als bos was ingericht. In het schattingsverslag vind ik ook niets terug van de bestemming, dat herbevestigd agrarisch gebied is. Trouwens, doordat het herbevestigd agrarisch gebied is, zal de bebossingspremie veel lager liggen dan bij een andere bestemming, namelijk 3.500 euro in plaats van 25.000 euro. Misschien kunnen jullie ergens een compensatie van landbouwgrond doen?”

Schatter

“Als gemeente zijn we verplicht om te werken met een schatter”, antwoordde Hoornaert. “Het is niet aan het college om te zeggen een beetje meer of een beetje minder. De schatter komt tot deze waarde. Jullie kunnen daar bedenkingen bij hebben, wij kunnen daar gewoon akte van nemen. Wat de subsidies betreft, dat zal onderdeel vormen van het plan dat nog opgesteld moet worden.” (TOGH)