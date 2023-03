Landbouwer Danny Metsu wordt gemeenteraadslid voor Open Ieper

Landbouwer Danny Metsu (54) vervangt Isabelle Duquesne in de Ieperse Gemeenteraad voor Open Ieper, de partij van burgemeester Emmily Talpe. Zijn zitje als raadslid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt ingenomen door partijgenoot Marc Clabau (69).

Danny Metsu neemt in de gemeenteraad de fakkel over van Isabelle Duquesne, die sinds 2019 raadslid was maar nu afscheid neemt. Op maandag 27 maart legt hij de eed af. “De voorbije vier jaar kreeg ik als raadslid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst al de kans van dichtbij betrokken te worden bij het bestuur van onze stad wat betreft sociale zaken. Ik ben bijzonder enthousiast om nu ook in de gemeenteraad mee het reilen en zeilen in Ieper op te volgen. Mijn bijzondere aandacht zal gaan naar dossiers rond landbouw. Al meer dan 30 jaar run ik samen met mijn partner in de Brandhoek een gemengd landbouwbedrijf, die ervaring wil ik zeker meenemen in de politiek”, aldus Metsu.

Voorzitter ABS Ieper

Danny Metsu is gehuwd met Ann Sohier, heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. In zijn vrije tijd is hij onder meer voorzitter van ABS Ieper (125 leden) en ondervoorzitter van de telersvereniging voor industriegroenten Ingro.

Marc Clabau

In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt gepensioneerd leerkracht en autoverkoper Marc Clabau de plaats in van Danny Metsu. Clabau zetelde al eerder in de gemeenteraad en ook in het Bijzonder Comité. Hij is afkomstig uit Boezinge maar woont ondertussen al een paar jaar in Ieper. Marc is getrouwd met Sonja Moerman en vader van Steve Clabau. In zijn vrije tijd klust Marc bij als taxichauffeur bij het bedrijf van zijn zoon. (TOGH)