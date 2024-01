Kortrijk roept vervoerregioraad vroeger samen om problemen met De Lijn aan te pakken

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn, dat vorige week zaterdag in voege trad, werd druk bediscussieerd op de eerste gemeenteraad van 2024 in Kortrijk. Oppositiepartijen Groen, Vlaams Belang en CD&V hekelen de schrijnende taferelen en vroegen de stadscoalitie om de vervoerregioraad, die de basisbereikbaarheid in de regio bewaakt, om vervroegd samen te komen. Het stadsbestuur gaat in op dat voorstel. Ten laatste eind januari komt de vervoerregioraad samen om het nieuwe vervoersplan bij te sturen.

“148 haltes werden geschrapt in Kortrijk. De problematiek leeft enorm in de stad en de verhalen zijn schrijnend bij wie regelmatig de bus neemt voor de alledaagse zaken zoals naar de winkel gaané, stak gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) van wal. In totaal dienden 25 Kortrijkzanen officieel klacht in bij de stad over het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Al kwamen er ook heel wat mails binnen bij de verschillende Kortrijkse schepenen en burgemeester. “Die klachten gaan meestal over een langere wandelafstand of belangrijke haltes die geschrapt zijn. Zo komen er heel wat opmerkingen binnen over het wegvallen van de rechtstreekse lijn tussen Rollegem/Bellegem en AZ Groeninge of de moeilijke bereikbaarheid van RING Shopping vanuit de Deelgemeentené, liet schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) weten. Bevoegd schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit), liet zich verontschuldigen wegens ziekte.

“Wij zijn uiteraard niet doof voor de signalen, en gaan dus in gesprek met De Lijn. Het is niet allemaal kommer en kwel. Heel veel komt neer op de communicatie, bijvoorbeeld in de Routeplanner. We hebben De Lijn ook al gewezen op die bezorgdheden en zij beloven ermee aan de slag te gaan”, ging Vandenberghe verder.

Vervroegde bijeenkomst

Om toch wat druk te zetten op de openbare vervoersmaatschappij vroeg CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker om de vervoerregioraad vervroegd samen te roepen. Die raad moet de bereikbaarheid in Zuid-West-Vlaanderen verbeteren of, in dit geval, veiligstellen. “Kortrijk heeft als grootste lid in de raad een verantwoordelijkheid op te nemen”, klonk het. Dat voorstel kon de gemeenteraad wel pruimen. De eerste vervoerregioraad stond pas gepland op 15 maart (!), maar de stadscoalitie gaat er alles aan doen om die ten laatste eind januari nog eens samen te laten komen. “Zo kunnen we alle gemeentelijke knelpunten uitvoerig behandelen en voor de meest nijpende gevallen snel een oplossing voorzien”, dixit schepen Vandenberghe.

Communicatie

Volgens de gemeenteraad komen veel van de problemen neer op slechte communicatie vanuit De Lijn. Zo zou bijvoorbeeld de app van De Lijn, met de veelbesproken routeplanner, niet naar behoren werken. Vlaams Belang stelt voor om in het kader van ‘Allemaal digitaal’ ook een cursus te voorzien om ouderen wegwijs te maken in de app van De Lijn. (JF)