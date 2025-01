Koksijdse oppositie vraagt meer reflectie bij strengere sancties tegen sluikstorten: “Er is een grondige analyse nodig”

Een pak inwoners, verblijvers en toeristen gaan bewust om met hun afval. Het team Openbare Netheid en de vrijwillige Mooimakers verzetten mooi werk in Koksijde. Ook de verenigingen die deelnemen aan de grote zwerfvuilacties verdienen een pluim. Toch zijn er nog altijd sluikstorters, waaronder ook hardleerse veelplegers, en dat wil het nieuwe beleidsteam stevig aanpakken.

Björn Cools, schepen van Netheid: “Een applausje voor onze inwoners, die kampioenen zijn in sorteren en recycleren. En voor de medewerkers van onze dienst Openbare Netheid, ze werken lange dagen om onze gemeente te laten blinken. Maar ze verdienen meer respect! En dus gaan we zware vervuilers nog sterker aanpakken. We drijven de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten gefaseerd op. Er komen strengere boetes op zwerfvuil en sluikstorten. Hardleerse overtreders willen we immers zwaarder straffen. Ook de pakkans gaat omhoog. De nieuwe maatregelen moeten vooral voor een ontradend effect zorgen.”

Sancties kunnen voortaan oplopen tot maximaal 500 euro per overtreding. Daarmee krijgt de sanctionerende ambtenaar meer mogelijkheden om rekening te houden met de zwaarte en/of de herhaling van de overtreding. Als er opruimkosten zijn, worden die extra aangerekend. “We voorzien ook alternatieve straffen in verhouding tot de ernst van de feiten”, zegt schepen Cools. “Zo kunnen we overtreders met hun neus op de feiten drukken en wakker schudden door hen zelf een deel van de omgeving proper te laten maken. Op zwerfvuilgevoelige plaatsen voorzien we ook cameratoezicht. Sluikstorters dumpen immers altijd hun afval wanneer ze vermoeden dat niemand hen ziet. We willen ook inzetten op nog meer hondenpoepbuizen. Kortom, we gaan voor een totaal nieuw handhavingsbeleid, en dat zal in de volgende gemeentera(a)d(en) aan bod komen. Het algemene politiereglement zal worden aangepast.”

Bedenkingen

Julie Paelinck, fractieleider van oppositiepartij Team 8670 uitte haar bedenkingen: “We discussiëren niet over de aanpak, maar zo’n fikse verhoging van de boetes vraagt toch wat meer reflectie! Bij veelplegers is dat terecht, maar er is een grondige analyse nodig over de aanpak en de handhaving van de laatste drie jaar. Daarbij moet het profiel van de overtreder worden bekeken. Zo kan een oud vrouwtje dat moeilijk te been is en een iets te groot zakje afval in een vuilnisbak gooit niet worden vergeleken met een veelpleger. In de analyse moeten we zien hoeveel boetes er zijn geïnd, hoeveel en welke soort vaststellingen er zijn gedaan. We willen ook afstemmen met onze buurgemeentes De Panne en Nieuwpoort. En wie gaat alles controleren op zondagen, ’s nachts, …? Zijn die camera’s wel een goede oplossing? Sluikstorters zullen snel weten waar er camera’s zijn geplaatst en waar niet.”

Jeroen Thieren, fractieleider van Samen N-VA merkt op: “Wij steunen dit voorstel volmondig, en we zijn niet enkel rechter en beul in één persoon. Voor wie niet akkoord gaat met een sanctie is er zoiets als het ‘hoorrecht’, schriftelijk verweer en mogelijkheden tot beroep.”

GAS 1

Schepen Cools verduidelijkt dat wat voorligt gaat over GAS 1 (gemeentelijke administratieve sancties 1, red.). “Die verschillen per lokaal bestuur. GAS 4 en GAS 5 worden beide beheerd vanuit het politieapparaat, en slaan op het verkeer, zoals onder meer snelheidsovertredingen. Om een voorbeeld van GAS 1 te geven: in De Panne betaalt een overtreder die hondenpoep dumpt waar het niet mag, 250 euro. Dit vinden wij niet in verhouding tot de feiten, en die boete passen wij niet toe. Er zijn ook nog milieutoezichters die een stap verder kunnen gaan als GAS-sancties niet voldoende helpen.”

Julie Paelinck is niet helemaal overtuigd: “Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat sluikstorters dan maar naar De Panne gaan omdat het daar goedkoper is als ze tegen de lamp lopen. Wij willen eerst resultaten van een grondige analyse. Daarom zullen we ons bij dit agendapunt onthouden in de stemming.”

Burgemeester Sander Loones geeft nog mee: “Er volgen nog extra acties, en ook een boodschap aan de politie om harder op te treden tegen drugs en geweld. We willen een propere en een veilige gemeente, en onze boodschap moet duidelijk zijn!”