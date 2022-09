Koen Depreiter (CD&V) neemt gemeenteraadszitje van Els Leysen in

Op dinsdagavond 20 september legt Koen Depreiter voor de tweede keer de eed af als Ingelmunsters CD&V-gemeenteraadslid. Hij neemt de plaats in van Els Leysen, die op het einde van de gemeenteraad van dinsdag 21 juni haar ontslag gaf na 16 jaar CD&V-inzet.

Koen Depreiter (49) is getrouwd met Nathalie Plovie en woont in de Lenteakkerstraat. Hij is de papa van Robbe (19), Lore (17) en Rune (15). Beroepshalve is hij tuinbouwer, gespecialiseerd in grondwitloof. Zijn echtgenote werkt in de REO-veiling in Roeselare. In oktober 2012 stond Koen voor de eerste keer op de CD&V-verkiezingslijst. Hij behaalde 533 stemmen. Dat was het moment waarop CD&V de absolute meerderheid verloor en voor de eerste keer in de oppositie terechtkwam. Voor CD&V én ook voor Koen was dat een grote ontgoocheling. Tijdens de gemeenteraad van november 2015 liet Marlies De Clercq weten dat ze stopte als gemeenteraadslid. Tijdens de gemeenteraad van januari 2016 mocht Koen haar plaats innemen. Hij bleef raadslid tot eind december 2018. Op 14 oktober 2018 stond Koen weer op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij behaalde 475 stemmen, maar werd niet verkozen. Toen verloor CD&V maar liefst de helft van de zetels en eindigde op vijf zitjes. Vanaf 1 januari 2019 zetelde Koen niet meer in de gemeenteraad. Door het ontslag van Els Leysen mag hij komende dinsdag voor de tweede keer de eed afleggen als gemeenteraadslid.

Depanneren

Normaal was het eerst de gewezen burgemeester Yves Vercruysse die terug kon zetelen voor CD&V, maar hij bedankte voor dit aanbod. Koen stond een plaats onder Yves en stemde wel toe. “Ik had nooit gedacht dat ik in deze legislatuur nog deel zou uitmaken van de gemeenteraad en dus terug aan politiek zou doen”, vertelt Koen. “Hadden we met de verkiezingen van oktober 2018 méér zitjes behaald, dan zat ik er al in. Nu krijg ik de kans om te depanneren. Als voorzitter van de plaatselijke Landelijke Gilde was ik niet verplicht om te zetelen, maar als raadslid wil ik de landbouwers wel in de kijker plaatsen. Trouwens, ik heb een bedrijf en heb meer te doen dan politiek. Ik sta er hier alleen voor, want mijn vrouw gaat uit werken. Tijdens het witloofseizoen werk ik dan met twee personeelsleden.”

Koen doet al tien jaar aan politiek, alhoewel hij na de verkiezingen van 2018 een beetje uit beeld verdween. “Na die verkiezingen zette ik inderdaad een stapje opzij. We waren met CD&V serieus ontgoocheld, want ons zetelaantal werd gehalveerd. Nu zal ik mij politiek weer een beetje op de voorgrond plaatsen, alhoewel de tijden zijn veranderd. CD&V-nationaal heeft het inderdaad niet gemakkelijk, maar ook de plaatselijke CD&V niet. En als je in de oppositie zetelt, is het nooit gemakkelijk. Of het nog zal goedkomen? Het zal moeilijk worden voor partijen zoals CD&V, Open VLD en Vooruit. Dat komt vooral door de mentaliteitsverandering van de mensen. Die ‘oude partijen’ worden allemaal een beetje afgestraft, zowel op nationaal of lokaal vlak. De jeugd legt andere prioriteiten.”

Koen klinkt niet meer zo gedreven. “Toch wel! CD&V had mij graag erbij, omdat er dan iemand van de Landelijke Gilde actief is. Ik ben dankbaar dat ik die kans krijg. Als raadslid bij de oppositie kan je niet zoveel doen, je moet je aan de kleinigheden optrekken. Politiek is zeker niet meer gemakkelijk. Je maakt er vrienden, maar ook vijanden. Of ik in 2024 nog zal opkomen? Dat weet ik nu echt nog niet. We zien wel hoe de komende twee jaren evolueren.”