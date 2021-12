Koekelare plant 4,2 miljoen investeringen in 2022

De gemeente voorziet volgend jaar voor 4,2 miljoen investeringen. Dat blijkt uit de meerjarenplanaanpassing 2020-2025. Zowel CD&V als onafhankelijk raadslid Jolien Lootens onthielden zich bij de stemming.

“Voor de vernieuwing van het traject Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat is op het budget 2022 1 miljoen euro voorzien”, weet burgemeester Patrick Lansens (Vooruit). “Behoudens onverwachte wendingen kunnen we in het voorjaar starten met het project. De totale kostprijs van het project bedraagt ongeveer 9 miljoen euro, maar we kunnen wel rekenen op ruime tussenkomsten van de Vlaamse Milieumaatschappij en Fluvius voor de riolering en van de provincie voor de fietspaden. Een tweede groot project is de vernieuwing van sporthal 1. Daarvoor wordt 1.150.000 euro voorzien in 2022 en 1 miljoen euro in 2023.”

45 nieuwe woningen

“Een derde groot project is de aanleg van het fietspad langs de Zandestraat en Schouttetenstraat. Dit project van 2 miljoen – op ons grondgebied en dat van Gistel – wordt op een kleinigheid na voor 100 procent gefinancierd door het provinciaal fietsfonds. Laatste groot project is de realisatie van de verkaveling Hovaerestraat, waar 45 nieuwe woningen komen, deels privaat, deels gemeente. We voorzien 500.000 euro voor ons deel van de erelonen en infrastructuurwerken. De werken zullen echter eerder voor 2028 zijn.”

“Mis langetermijnvisie”

CD&V onthield zich bij de stemming rond de meerjarenplanaanpassing. “Er zijn een aantal zaken waar we langetermijnvisie en duidelijkheid in missen”, stelt fractieleider Tom Pollentier. Zo vroeg hij onder andere naar een behoeftestudie rond extra gemeentepersoneel en naar een structurele aanpak van de repetitienoden van de muziek- en toneelverenigingen. Ook onafhankelijk raadslid Jolien Lootens onthield zich bij de stemming. “Ik mis een beetje lef qua investeren en een langetermijnvisie voor bepaalde zaken”, aldus het raadslid. (BCH)