Knokke-Heist heeft sinds een maand drie nieuwe schepenen: “Hier heerst ook heel wat armoede”

Sinds een maand heeft de gemeente Knokke-Heist drie nieuwe, jonge schepenen. Ze nemen de functies over van Kathleen van der Hooft, Annie Vandenbussche en Anne Vervarcke-Pattyn. Nick Wenmaekers (31) is schepen van onder meer Sociale Zaken, Welzijn, Tewerkstelling en Ontwikkelingssamenwerking. Bert De Brabandere (47) krijgt de bevoegdheden onderwijs, personeel en ICT. Antoine Geerinckx (45) zal vooral focussen op milieu, innovatie en stadsonderhoud. Een gesprek met de drie nieuwkomers.

Met Antoine Geerinckx (45) keert een bekende familienaam terug in het schepencollege. Zijn vader, dokter Paul Geerinckx, was jarenlang actief als raadslid, schepen en voorheen ook voorzitter van de vzw Toerisme. Antoines grootvader Antoine Humblet was in de jaren 70 zelfs minister en staatssecretaris, voor de toenmalige PSC, van onder meer Landbouw en Nationale Opvoeding. “Politiek was dus altijd wel in mijn dichte kring aanwezig”, zegt de nieuwe schepen. Antoine Geerinckx volgde diverse opleidingen in binnen- en buitenland en ging aan de slag als marketing manager, onder meer bij Belgacom Skynet, en richtte in 2007 zijn eigen bedrijf CO2Logic op. “Daarmee adviseer ik andere bedrijven bij het helpen verminderen van hun CO2-uitstoot”, legt schepen Geerinckx uit.

Perfect tweetalig

Toen Antoines vader Paul wilde stoppen met als schepen, liet burgemeester Leopold Lippens aan Antoine verstaan dat hij hem graag op de lijst van Gemeentebelangen wilde. “Onze familie heeft wel een naam in de gemeente en burgemeester Lippens vond het ook wel belangrijk dat er zich ook perfect tweetalige mensen politiek engageerden in deze gemeente, waar toch ook veel Frans gesproken wordt”, vertelt Geerinckx.

“Er is de jongste jaren toch wat te veel een politiek van verharding en betonnering gevoerd” – Antoine Geerinckx

Een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren is voor Antoine Geerinckx het massaal en doelgericht ondersteunen van hernieuwbare energie in de gemeente, in de eerste plaats via zonnepanelen. “We moeten de inwoners ondersteunen om energieonafhankelijk te worden en zo ook hun koopkracht te verhogen”, klinkt het. “Zonnepanelen moeten niet alleen op de grote villa’s liggen maar ook op modale en sociale woningen. Daarnaast is ook energie-efficiëntie belangrijk en daarin moeten we zelf het goede voorbeeld geven, zoals met het verledden van de openbare verlichting en het goed isoleren van de eigen gebouwen. Met een ontziltingsinstallatie moeten we als gemeente nog meer onafhankelijk worden van externe bevoorrading. En ik pleit ook voor meer groenaanleg. Er is de jongste jaren toch wat te veel een politiek van verharding en betonnering gevoerd.”

Onderwijsperikelen

Bert De Brabandere (47) maakt al sinds 2012 deel uit van de gemeenteraad en maakt nu zijn debuut als schepen. “Ik ben in de politiek gerold via de jongerenbeweging van de CD&V. Ik was vier jaar nationaal voorzitter. Sinds 14 jaar werk ik op het kabinet van minister Hilde Crevits. Dat betekent een bijzonder leerrijke tijd waarbij ik leerde me snel in te werken in nieuwe dossiers, thema’s en bevoegdheden”, aldus de echtgenoot van Britt Schouppe en de papa van Conrad die meteen het moeilijke onderwijsdossier op zijn bord krijgt.

“In het onderwijsdossier ontbrak de menselijke aanpak in het verleden” – Bert De Brabandere

“Een uitdagend dossier dat heel moeilijk gestart is en momenteel onze lokale samenleving verdeelt. De gemeente onderhandelt om twee gemeentelijke basisscholen over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs. Ik vind dat in dit dossier de menselijke aanpak in het verleden ontbrak. Die aanpak probeer ik nu te brengen door contacten met alle actoren en door in alle sereniteit gesprekken te voeren met de schoolraad, met GO!… Om finaal ergens in april te beslissen, op basis van alles wat op tafel ligt, of we de overdracht van het gemeentelijk onderwijs naar het GO! doen of niet doen”, aldus De Brabandere, die straks ook personeel als bevoegdheid krijgt. “ICT staat volop in de belangstelling, denk aan de recente cyberaanval op de stad Antwerpen. Onlangs ondergingen we in Knokke-Heist nog een cyberaudit waar we als gemeente goed uitkwamen. We zijn heel aandachtig voor mogelijke aanvallen en klaar om bij te sturen. ICT heeft onze permanente aandacht.”

War for talent

“We zitten in een war for talent, waarbij het enorm moeilijk is om het juiste profiel aan te werven. Daarom is het des te belangrijker dat we onze mensen ook langer aan ons te kunnen binden door voor iedereen de juiste workline en verloning te vinden. Dat we zorgen dat onze mensen op het juiste niveau zitten. Daarbij is een goede work-life balance belangrijk”, aldus De Brabandere. “Voor mij primeert de menselijke aanpak. Ik wil weten wat er leeft bij de mensen en daarom staat elke dinsdag en vrijdag mijn deur op het stadhuis open.”

Nick Wenmaekers (31) is een maand aan de slag als schepen van Welzijn, Woonbeleid, Tewerkstelling, Zorg en Ontwikkelingssamenwerking. Vier jaar kreeg de poulain van gewezen schepen Kathleen van der Hooft om zich in te werken.

“Het was een zegen en een luxe dat ik vier jaar in de schaduw van Kathleen kon werken”, beseft de beroepsfotograaf. Nick Wenmaekers was voorbestemd om in de politiek te gaan. “Mijn vader was destijds lid van Jong PVV Knokke-Heist dat opgericht werd door Kathleen van der Hooft. Zelf stichtte ik tien jaar geleden met enkele jongeren Jong Open VLD Knokke-Heist”, aldus de gewezen nationale politiek secretaris bij Open VLD.

“De volgende jaren willen we de eenzaamheid onder de ouderen aanpakken” – Nick Wenmaekers

De papa van Ella en de levensgezel van Lotte krijgt een reeks allesbehalve makkelijke bevoegdheden. “Knokke-Heist wordt vaak bekeken als de gemeente van de hard werkende middenstander. Dat is voor een groot deel juist maar tegelijk heerst hier heel wat armoede. De volgende jaren willen we onder andere de eenzaamheid onder de ouderen aanpakken. Heel wat senioren voelen zich eenzaam, maar detectie is moeilijk. Wij willen de ouderen laten weten dat we er altijd voor hen zijn. Ouderen die problemen of vragen hebben over hun tablet, laptop, smartphone of de gsm kunnen gratis terecht bij de digibank. Mits de juiste hulp en omkadering willen wij onze senioren aansporen om zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ouderen kunnen bij ons terecht voor advies en informatie”, aldus Nick Wenmaekers die goed nieuws heeft voor wie op zoek is naar betaalbaar wonen.

Coöperatief wonen

“Straks rollen we een aantal mooie projecten uit. Zo komt er effectief een betaalbaar woonproject in de Heistlaan. Het is een samenwerking met de privé. Ik denk trouwens dat zo’n samenwerking de toekomst is. Bouwpromotors kunnen bouwen mits ze voor een bepaald percentage sociale woningen afleveren. In Heulebrug starten we met een vrij uniek project voor Vlaanderen: coöperatief wonen. Het is eigenlijk iets tussen huren en kopen in. Centraal staat de coöperatie. Bewoners investeren niet rechtstreeks is een woning, maar verwerven een aandeel waardoor ze mede-eigenaar worden.”

(Dirk Meulders en Piet De Ville)