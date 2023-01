Kinderen denken mee over Oostende in Kindergemeenteraad

In de gemeenteraadszaal in het stadhuis van Oostende kwamen voor één keer niet de gemeenteraadsleden van de verschillende partijen samen, maar wel de negentien leden van de kindergemeenteraad. Zij werden geloot uit de 120 kandidaten. Per Oostendse school is er één vertegenwoordiger.

Om ook de jongsten onder ons de kans te geven om mee te denken over de Stad aan Zee, wordt een Kindergemeenteraad georganiseerd. Alle kinderen die in Oostende wonen én naar het vijfde leerjaar gaan in een van de Oostendse basisscholen, konden zich kandidaat stellen voor de Kindergemeenteraad. Ook Esmée De Grote (10) uit BS De Morootjes mocht woensdag haar sjerp aandoen. Ze is blij dat ze mag deelnemen aan de kindergemeenteraad. “Ik vond het wel leuk om mijn mening te kunnen zeggen. Er zijn soms wel gevaarlijke situaties en nu kan ik helpen om die op te lossen. Er mogen bijvoorbeeld meer zebrapaden komen.”

Uit de lijst met kandidaten werd per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot. Op woensdag vond de installatiezitting plaats in aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein. Er zijn dit jaar nog vier zittingen waarbij de kinderen hun mening kunnen geven rond bepaalde thema’s. “Dat gaat van de bibliotheek tot opvang of hoe we plaatsen kindvriendelijker kunnen inrichten. We sluiten af met een kinderfuif die ze zelf mogen vormgeven”, vertelt Olivier Vervaecke van de jeugddienst. Er werd bewust gekozen om de kinderen te loten. “We wilden er geen populariteitstest van maken. Op deze manier hebben we ook een sociale mix.