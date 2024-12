Kevin Verhoyen is rechtstreeks verkozen

In het hoofdartikel over de installatie van de gemeenteraad wordt Kevin Verhoyen van N-VA + Trots niet vernoemd als rechtstreeks verkozene voor zijn partij en dat is hij wel. Hij verzaakt ook niet aan zijn mandaat maar zetelt als één van de zes gemeenteraadsleden van N-VA + Trots. Gudrun Debrabandere, Marnick Vandenbroucke Bernard Fonteyne geven hun zitje door aan Martin D’Haene, Mieke Frére, Emilie Bekaert en Kenny Beels die nu met Kevin Verhoyen en Francis Bonte 6 jaar lang constructieve oppositie willen voeren. Katrien Debrabandere ziet af van haar mandaat als gemeenteraadslid, maar zetelt wel in van het BCSD. (IB)