Kevin Vandewalle legt de eed af als gemeenteraadslid in Zwevegem

Het werd een korte agenda op de eerste gemeenteraadzitting van het jaar. Wel werd een nieuw raadslid aangesteld bij Nu. Zwevegem. Kevin Vandewalle volgt er Antoon Vanassche op.

De raad werd voor het eerst ook voorgezeten door Barbara Demeulenaere (CD&V) die daarmee Dirk Desmet opvolgt. Dirk werd op 1 januari schepen en kon dus geen gemeenteraadsvoorzitter blijven. Voor Barbara werd het meteen een speciale raad, want Kevin Vandewalle mocht er de eed afleggen als nieuw raadslid. Kevin vervangt Antoon Vanassche die na vier jaar zetelen voor Nu. Zwevegem de fakkel doorgeeft. “Dit betekent niet dat ik me terugtrek uit de politiek”, liet Antoon optekenen. “Integendeel, ik blijf onze partij steunen en de Zwevegemnaar kan nog steeds bij mij terecht zoals vroeger. Met deze overdracht willen we kiezen voor verjonging en Kevin de kans geven om ervaring op te doen. Ik ben er intussen 67 geworden. Ik ben overtuigd dat Kevin (43) dat heel goed zal doen”, aldus Antoon, die er nog aan toevoegt dat zij een heel open partij zijn die kansen biedt aan andere gemotiveerde leden.

Trots

“Ik ben heel trots dat ik het mandaat van Antoon mag overnemen. Vanuit de oppositie zullen we als partij een kritische blik blijven werpen op het beleid, maar ook meehelpen om een positieve bijdrage te leveren aan het beleid in Zwevegem. Onze waarden blijven onveranderd, participatie van de Zwevegemnaar in het beleid is nog steeds het belangrijkste aspect in onze visie”, zei hij. “Er werden al pogingen tot participatie gedaan door het bestuur, maar we vinden dat het nog een stuk beter kan.” Met de overdracht wordt ook de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne 2024. “We trekken met Nu. Zwevegem vol positieve moed naar de verkiezingen. We kregen al heel wat positieve reacties op onze werking en onze groep begint goed te groeien. We zijn een open partij, zonder kleur, waar iedereen gehoord wordt. Elke Zwevegemnaar die zich wil laten horen, krijgt bij ons de kans”, besluit Kevin Vandewalle. (GJZ)