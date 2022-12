Kersvers schepen krijgt tegelwipper cadeau

Steven Kindt (CD&V) legde tijdens de gemeenteraad in Lichtervelde de eed af als schepen. Hij volgt partijgenoot Jos Goethals (65) op. Die achtte na 22 jaar de tijd rijp om de fakkel door te geven aan een jonger iemand. De kersverse schepen kreeg van oppositiepartij N-VA een tegelwipper cadeau.

Jos Goethals blijft nog tot en met 31 december in functie als schepen. Vanaf 1 januari neemt Steven Kindt het van hem over. “Ik kon gerust nog 2 jaar doorgegaan zijn, maar dit was het juiste moment om te stoppen”, stelt Jos.

“Ik ben 65 en dat is de leeftijd waarop de meeste mensen stoppen met werken. Ik ben dit jaar ook met pensioen gegaan als landbouwer. Het was het ideale moment om de kans te geven aan jongere mensen. Ik blijf nog 2 jaar gemeenteraadslid en zal geen kandidaat zijn bij de volgende verkiezingen.”

Nieuwe verdeling

De schepenwissel brengt ook geen nieuwe verdeling van de bevoegdheden met zich mee. Steven Kindt krijgt daardoor meteen alle bevoegdheden van Jos Goethals in zijn portefeuille. Vanaf 1 januari behoren openbare werken, landbouw, openbaar groen, waterbeleid, begraafplaatsen en patrimonium tot zijn takenpakket.

Sofie Steurbaut (N-VA) gaf Steven Kindt namens haar fractie een tegelwipper cadeau. “In Nederland maakt het tegelwippen momenteel opgang”, weet het raadslid. “Bedoeling van het tegelwippen is ontharden. Ook wij zouden in onze gemeente liever minder beton en meer groen zien. In Nederland vond dit jaar het nationaal kampioenschap tegelwippen tussen gemeenten plaats. De gemeente die het meeste tegels verwijdert wint de wedstrijd. In Vlaanderen wordt volgend jaar een gelijkaardige wedstrijd tussen gemeenten georganiseerd. U kan onze gemeente inschrijven vanaf 1 maart.”