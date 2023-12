Kersvers gemeenteraadslid Frederic Mortier (44) wil Waregem nog socialer en verkeersveiliger maken

Dinsdagavond legde Frederic Mortier (Vooruit) de eed af als nieuw gemeenteraadslid. De 44-jarige voorzitter neemt de plaats in van Bilale Kasmi, die om persoonlijke redenen een stap opzij zet.

De gemeenteraad kende de voorbije maanden heel wat verschuivingen. Na de breuk tussen de voormalige coalitiepartners N-VA en Open VLD, en de interne problemen bij Vlaams Belang, zetelen er sinds september drie raadsleden onafhankelijk verder. Vorige maand vond een wissel plaats bij CD&V. Op de laatste gemeenteraad van 2023 mocht er opnieuw iemand de eed afleggen.

Vooruit – die in Waregem één zetel telt – wordt vanaf heden vertegenwoordigd door Frederic Mortier. De lokale voorzitter neemt de plaats in van Bilale Kasmi, die om persoonlijke redenen een stap opzij zet. Kasmi blijft wel actief binnen de afdeling en zal volgend jaar opnieuw deelnemen aan de bovenlokale en de gemeenteraadsverkiezingen.

Vierde raadslid

Voor Vooruit is het al het vierde gemeenteraadslid in de huidige legislatuur. In 2021 nam de jonge Monia Arroudi over van Tom Demunter. Demunter startte toen een nieuwe job bij FOD Justitie, en die is onverenigbaar met het mandaat van gemeenteraadslid. Bilale Kasmi nam anderhalf jaar geleden de plaats in van Arroudi.

De 44-jarige Frederic Mortier, papa van twee kinderen, nam in 2018 voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen. Sinds 2019 vervult hij de rol van voorzitter. “De voorbije jaren hielp hij de raadsleden telkens bij het voorbereiden van de gemeenteraad. Hij kent de lokale dossiers door en door”, reageert afdelingscoach Kenneth Vermeulen.

Expertise

“Zijn engagement en inhoudelijke expertise zorgen voor een waardevolle toevoeging aan de Waregemse gemeenteraad. We zullen met veel vertrouwen en een goed gevoel het komende verkiezingsjaar aanvatten.”

Frederic wil, met de steun van Kasmi, een positief en constructief resultaat neerzetten. “Ik voel me vereerd om gemeenteraadslid te worden in onze mooie stad. Ik ben vastbesloten om te wegen op de lokale dossiers, de stem te vertolken van Vooruit en de stad nog socialer en verkeersveiliger te maken voor onze kinderen en inwoners”, reageert hij enthousiast.