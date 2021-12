Kelly Spillier en Daisy Hoste nieuwkomers in het college Bredene

“Onze ploeg blijft vernieuwen”, het is een mantra die burgemeester Steve Vandenberghe al vele jaren aanhoudt. Die moet ervoor zorgen dat er op ieder ogenblik voldoende vers bloed door zijn Vooruitafdeling stroomt. Geheel volgens afspraak ruimen Eddy Gryson en Kristien Vanmullem daarom per 1 januari ’22 plaats voor twee nieuwe gezichten in het college.

Halfweg de legislatuur wijzigt het politiek personeel binnen het schepencollege. Het was een afspraak die burgemeester Steve Vandenberghe al tijdens de verkiezingsnacht van 14 oktober ’18 had gemaakt met Kristien Vanmullem en Eddy Gryson.

In hun plaats komen respectievelijk Kelly Spillier, tot voor kort gemeenteraadsvoorzitter, en Daisy Hoste, die in 2019 als gemeenteraadslid haar intrede deed in de lokale politiek.

Daisy Hoste

Met de personeelswissel gaat een wissel in de bevoegdheden gepaard. Met de portefeuilles Financiën en OCMW/Sociale Zaken mocht ancien Eddy Gryson een zwaargewicht genoemd in het college. Financiën wordt straks overgeheveld naar burgemeester Vandenberghe, die deze zware bevoegdheid allicht niet wilde toevertrouwen aan een nieuwkomer.

Als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst en met de bevoegdheden OCMW, sociale zaken, armoedebeleid, Huis van het Kind/kinderopvang, huisvesting, emancipatie/gelijke kansen/diversiteit en jeugd wacht nieuwkomer Daisy Hoste niettemin een stevige opdracht.

Daisy Hoste was jarenlang vrijwilliger bij Speelplein Jokkebrok en werkt vandaag als zelfstandig jobcoach en loopbaanbegeleider. Ze is gehuwd met Sarah George. Samen hebben ze een dochter (Suze) van 2,5 jaar.

Kelly Spillier

Kelly Spillier is gehuwd met Nick Goethals en mama van Sene en Len. Ze komt aan de kost als leerkracht zedenleer in de Middenschool Bredene en was ooit de eerste vrouwelijke hoofdredder langs de Vlaamse kust.

Het zal niet verwonderen dat Spillier straks naast milieu, inspraak & participatie, levensbeschouwingen, ontwikkelingssamenwerking, beleid voor personen met een beperking, vrijwilligers en dierenwelzijn ook de bevoegdheden onderwijs en reddingsdienst toevertrouwd kreeg. Het waren ook grotendeels de bevoegdheden van schepen Kristien Vanmullem, die ze straks opvolgt.

Spillier kwam in 2006 bij sp.a terecht en nam in 2012 voor het eerst deel aan de verkiezingen. Dat leverde haar van ’13 tot ’17 een zitje in de OCMW-raad op. Maar toen ze hoofdredder werd, nam ze daaruit ontslag. In 2018 werd ze gemeenteraadslid en aangeduid als gemeenteraadsvoorzitter.

Steven Buyse

In die functie wordt ze straks opgevolgd door Steven Buyse, die net als Daisy Hoste een nieuwkomer was in de gemeenteraad in 2019. Buyse wordt, wanneer eerste schepen Erwin Feys in 2023 afscheid neemt, de gedoodverfde kandidaat om hem op te volgen.

Eddy Gryson en Kristien Vanmullem verdwijnen niet helemaal uit de lokale politiek. Ze blijven beiden gemeenteraadslid en zullen diverse mandaten opnemen.

(MM)