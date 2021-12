Kasper Vandecasteele legt eed af, afscheid van Herman Ponnet

De laatste gemeenteraad van het jaar werd er meteen eentje die met een bijzondere noot werd afgesloten. De mondmaskers maakten hun terugkeer vanwege de omikrondreiging, terwijl het gemeentebestuur afscheid nam van Herman Ponnet als schepen.

Het werd voor de aanwezige gemeenteraadsleden meteen een marathonbijeenkomst. Op het programma stonden niet minder dan 51 punten, waarbij vooral het economische aspect de nodige tijd in beslag nam. Een bijzonder beeld waren de mondmaskers, die terug waren van weggeweest. “Op verzoek van alle fractieleiders werd alles in het werk gezet om deze gemeenteraad alsnog fysiek te laten doorgaan”, liet voorzitter Tom Vlaeminck weten. “Alle aanwezigen in de zaal moeten dan ook permanent een mondmasker dragen, zittend of niet, waarbij die enkel mag worden afgenomen wanneer men aan het woord komt. Ontsmettende doekjes voor de micro’s werden eveneens voorzien.”

De zitting werd gestart met de aanstelling van een tijdelijke vervanging van Sylvianne Scherpereel, die voor de CD&V in de gemeenteraad zetelt. Zij ziet zich voor onbepaalde tijd vervangen vanwege medische redenen. De burgemeester mocht dan weer de eed afnemen van Kasper Vandecasteele, die vanaf 1 januari de functie van schepen Herman Ponnet over zal nemen.

Bijzondere aandacht was er voor de goedkeuring van de gemeentelijke belastingen. Verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten kozen er deze maand voor om de gemeentebelastingen naar beneden te brengen om hun inwoners meer ademruimte te geven. Het gemeentebestuur van Menen opteerde ervoor de belastingen niet te verhogen maar ook niet te gaan verlagen.