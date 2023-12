Kandidaat-uitbaters La Kantina moeten tegen 17 december offertes indienen: «Minstens 20.000 euro per jaar”

Wie volgend jaar La Kantina op de vrijetijdscampus wil uitbaten, moet daarvoor minstens 20.000 euro per jaar betalen. Dat staat in de nieuwe concessieovereenkomst die werd goedgekeurd op een extra gemeenteraad. Door de prijs te verlagen hoopt het gemeentebestuur meer kandidaten te kunnen aantrekken.

Door de afwezigheid van Kelly Es (CD&V) mocht schepen Erik Verbeure (CD&V) zich eens de rol van gemeenteraadsvoorzitter aanmeten donderdagavond. Met amper drie punten op de agenda, waaronder de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad, had hij weinig werk om handen. Deze extra gemeenteraad kwam er immers speciaal om de nieuwe concessieovereenkomst voor de exploitatie van La Kantina, de cafetaria op de vrijetijdscampus, goed te keuren.

Negen jaar

“Na deze gemeenteraad zal het op de website van de gemeente gepubliceerd worden en uitgehangen worden aan de vrijetijdscampus zodanig dat de geïnteresseerden kunnen intekenen en we tot een nieuwe uitbater kunnen komen”, legde burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V). “De concessie is een periode van negen jaar, de vergoeding bedraagt minstens 20.000 euro per jaar te betalen in maandelijkse schijven.”

Voorwaarden

In de vorige concessieovereenkomst ging het nog om een bedrag van 2.250 euro per maand, 27.000 euro per maand. Kandidaten kunnen intekenen met een hogere prijs dan 20.000 euro. De kandidaat met de hoogte prijs krijgt de concessie, al moet die ook voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals transparantie over tarieven, inzagerecht in alle beheersdocumenten en toestemming vragen voor de aanwerving van personeel.

Termijn te kort?

Kandidaten hebben tot 17 december om hun offerte in te sturen. “In het beste geval staat het morgen op de website. Is dat niet te kort om meer geïnteresseerde kandidaten aan te trekken?”, vroeg Filip Vanhevel (N-VA). Burgemeester Vandromme antwoordde dat het ook op sociale media zal gedeeld worden en dat kandidaten die in het verleden interesse toonden gecontacteerd zullen worden om te laten weten dat de voorwaarden veranderd zijn. (TOGH)