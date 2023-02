Julie Kinoo kan dinsdag toch eed afleggen

Goed nieuws voor Julie Kinoo (N-VA), want dinsdag zal ze toch de eed kunnen afleggen als nieuw gemeenteraadslid in Wervik.

Het is allemaal begonnen toen Virginie Terrier vorige week zaterdag haar ontslag wegens persoonlijke reden per mail indiende. “Maar tijdens het weekend werken onze stadsdiensten niet”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). Maandag werd de dagorde van de gemeenteraad verspreid, zonder daarop de eedaflegging.

Bleek dat Virginie Terrier zoals het hoort haar ontslag naar gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) had verstuurd, maar die laatste had dat in het weekend niet opgemerkt. “De mail werd verstuurd naar haar adres van de stad en niet naar haar persoonlijk mailadres”, zegt N-VA-fractieleider Sanne Vantomme. Die loste dit nu op door het indienen van een aanvullend agendapunt, waardoor Kinoo toch de eed kan afleggen.

Het gaat om de vijfde wissel in deze legislatuur. Eerder stopten Belinda Beauprez, Sonny Ghesquière, Angelo Demuynck en Marc Kino. (EDB)