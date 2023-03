Juanita Poelaert is nieuw gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Oostende

Vlaams Belang Oostende heeft met Juanita Poelaert een nieuw gemeenteraadslid in opvolging van Eddy Duchesnet.

Eddy Duchesnet was gemeenteraadslid sinds 2019 en zet nu een stap terug om gezondheidsredenen. Hij wordt opgevolgd door Juanita Poelaert die in 2018 voor het eerst opkwam bij Vlaams Belang. Ze haalde 240 stemmen en was 5e opvolger.

Ze zetelt in het bestuur van de partij en was ook de vertegenwoordiger in de commissie voor personen met een beperking en legde de eed af.