Jill Broos van ’t Kapiteintje is voorzitter gemeenteraad

Jill Broos schippert tegenwoordig tussen de toog van ’t Kapiteintje en de Blankenbergse gemeenteraad, waar ze Anneke Crevits opvolgde als voorzitter. Op beide plekken moet ze als een goede huismoeder de vrede bewaren. “Er mag best wel wat animo zijn in de gemeenteraad, maar hopelijk kan het vanaf nu ook allemaal terug iets ordentelijker verlopen.”

Jill Broos (43) stond in 2018 voor het eerst op de lijst bij Open VLD. Ze zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst maar schoof in het najaar van 2020 bij in de gemeenteraad, als tweede opvolger voor Guy De Coninck. Op de geheime stemming werd ze verkozen als voorzitter. “Dat is zeker wennen”, aldus Jill, “als voorzitter zet je tenslotte een ander petje op dan wanneer je als gewoon raadslid zetelt. Het is ook een minder passieve rol: als voorzitter moet je bijvoorbeeld de spreektijden in de gaten houden en tussenkomen als die niet gerespecteerd worden. Of ik daar als voorzitter überhaupt op mijn plaats zit, zal de tijd nog moeten uitwijzen maar ik zie het alvast wel volledig zitten. Ik heb genoeg gemeenteraden meegemaakt om te weten wat er mij te doen staat – al zal ik ook wel in die rol moeten groeien natuurlijk.”

Hoe ze zich als nieuwe voorzitter wil profileren? “Als ‘streng maar rechtvaardig’. Hopelijk mag het vanaf nu allemaal iets ordentelijker verlopen”, aldus Jill. “Al mag er natuurlijk ook wel wat animo zijn in een gemeenteraad. Er staat ons nog een aantal moeilijke dossiers te wachten, zoals dat van de heraanleg van de Grote Markt waar nog wel een pittig woordje over gezegd zal worden.” Zelf houdt Jill toog en politiek zoveel mogelijk gescheiden. “Ik word op café wel over politieke zaken aangesproken, maar ga daar zelf nooit over beginnen. En ik zal al zeker mijn politieke voorkeur niet opdringen aan de klant. Ik probeer altijd neutraal te blijven en bij al te verhitte discussies is het de kunst van de cafébazin om het gesprek een andere wending te geven”, knipoogt ze. Hoe ze op de bewogen post-verkiezingsperiode terugkijkt? “Die geheime stemming, dat was een bedenkelijke primeur voor Blankenberge. Jammer dat het zover is moeten komen, iedereen was beter met open vizier naar de verkiezingen gestapt. Maar het is wat het is, en het is hoopgevend dat de bevoegdheden van het schepencollege zo snel afgeklopt konden worden. Hopelijk is daarmee de toon gezet want er is al veel kostbare tijd verloren gegaan”, besluit Jill. Straks breken er voor Jill de cafébazin ook weer drukke tijden aan. “Na carnaval mag de riem er even af.” (WK)