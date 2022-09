Jef Thevelin (11) is de nieuwe kinderburgemeester

Sinds afgelopen zondag heeft Kuurne een nieuwe kindergemeenteraad onder leiding van kersvers kinderburgemeester Jef Thevelin van VBS Sint-Michiel. Het was tijdens een geheime zitting zondagmorgen in het oude gemeentehuis dat zowel de nieuwe kinderburgemeester als kinderschepenen werden verkozen. Lou Veys uit de Centrumschool werd eerste kinderschepen.

Nadat eerder de kinderen van het zesde leerjaar van alle Kuurnse scholen naar de stembus waren getrokken om hun kindergemeenteraadsleden te kiezen, konden zondagmorgen de verkozenen onder elkaar uitmaken wie de kinderburgemeester zou gaan worden. Eens de geheime zitting achter de rug was, verplaatste het gezelschap zich van het oude gemeentehuis in de Kerkstraat naar het gemeentehuis zelf, waar Jels Devlaminck in de bovenzaal de slotshow aan elkaar praatte. Het was tijdens de show even nagelbijten voor alle verkozenen tot hun naam viel. Op dat moment werd hen pas duidelijk wie een functie zou gaan krijgen binnen de kindergemeenteraad.

Nadat eerst de namen van alle kindergemeenteraadsleden werden opgesomd, volgden de namen van alle kinderschepenen en wie ze telkens meekregen als meter of peter. Als vijfde kinderschepen werd Jeannie-Mila Montina van de Wijzerschool verkozen. Zij krijgt als meter schepen Els Verhagen bij zich. Annabel Deleu van Pienter werd vierde kinderschepen en wordt daarbij begeleid door schepen Jan Deprez. Wout Delaere van VBS Sint-Pieter wordt derde kinderschepen en komt daarbij onder de vleugels terecht van schepen Annelies Vandenbussche. Als tweede kinderschepen werd Kaatje Coopman van basisschool De Boomgaard verkozen, die zal meelopen met schepen Bram Deloof. Het eerste kinderschepenambt was weggelegd voor Lou Veys, die leerlinge is van de Centrumschool. Zij zal begeleid worden door schepen Willem Vanwynsberghe.

Programmapunten

De opvolger voor Bas Stockman, die vorig jaar tot kinderburgemeester werd verkozen, is Jef Thevelin van VBS Sint-Michiel. “Toen ik mij kandidaat stelde voor de kindergemeenteraadsverkiezingen had ik nooit durven denken dat ik de nieuwe kinderburgemeester zou gaan worden”, vertelt Jef (11). “Mijn programmapunten waren onder meer de komst van een kinderboerderij met sociale boomgaard in Kuurne, waarbij alle kinderen gratis fruit kunnen gaan plukken. Daarnaast zou het ook leuk zijn als de gemeente een reizende speelstraat zou inrichten met ezelsspringkasteel, die elke week een andere wijk aandoet. Ook een jeugdkrant en jeugdwebsite zouden leuk zijn, maar het programmapunt die op het meeste enthousiasme kon rekenen, is het voorstel om in het kader van 900 jaar Kuurne alle leerlingen één dag naar school te sturen in oude kledij van toen.” Ondanks Jef weinig interesse heeft in politiek, volgt hij wel de actualiteit. Later wil hij bioloog worden. (BRU)