Jean-Marie Gunst is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Meulebeke

De eerste gemeenteraad van 2022 had plaats woensdagavond 5 januari in het OC Vondel. De openbare zitting verliep eerder kalm. Enkel het punt met betrekking tot de goedkeuring overeenkomst met de provincie West-Vlaanderen procedure Selectie Winvorm zorgde voor enige commotie.

Hierbij zal de opdracht van de gemeente bestaan uit een volledige studieopdracht tot opmaak van een ruimtelijke visie op de te ontwikkelen binnengebieden die kunnen dienen als groene stapstenen in het centrum van de gemeente. In concreto betreft het hier eveneens RUP1 en RUP2 van het Marktplan. De oppositiepartijen vroegen zich af waarom dit punt nu precies geagendeerd werd zonder dat zij ooit inzage kregen in de RUP1- en Rup2 plannen. Zij vroegen om dit punt te verdagen, wat niet aanvaard werd.

De gemeenteraad werd voor de eerste keer voorgezeten door schepen Jean-Marie Gunst. Hiermede neemt hij het mandaat over van Bert Verdru als voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Geheime zitting

In geheime zitting werd kennis genomen van het rapport van de forensische audit (d.d. 10 dec. 2021) die Audit Vlaanderen uitvoerde bij het lokaal bestuur van Meulebeke.

Onafhankelijk raadslid Peter Dhaeyere (zelf auditor in de voedingssector) vroeg zich af waarom auditor Dirk Denaeyer bedankt werd en dus geen toelichting kon geven hoe men tot bepaalde vaststellingen, beschreven in het rapport, gekomen was en welke actiepunten men kon ondernemen.$

(LB)