Jan Oosterlynck volgt raadslid Pol Denys op (Vlaams Belang)

In de gemeenteraad eind september legt Jan Oosterlynck (53) de eed af als nieuw raadslid voor Vlaams Belang. Hij volgt Pol Denys op die eerder al ontslag nam.

Nadat Pol Denys zijn zetel in de gemeenteraad opzegde uit onvrede met het beleid van de meerderheid van CD&V-Nieuw, lag voor de Vlaams Belang-fractie de opvolger voor de hand. Geboren en getogen Loppemnaar Jan Oosterlynck haalde bij de lokale verkiezingen het derde meeste naamstemmen en wil de Zedelgemnaars die voor hem stemden niet teleurstellen.

Een politieke functie oefende hij nog niet eerder uit, maar de burgerzin kreeg hij van thuis uit mee door onder meer zijn vader die zich voor de kerkfabriek inzette. Jan, die in de Andrieshoek woont en een job in CNH heeft, studeerde geschiedenis en is al jaren geëngageerd in de Vlaamse Beweging. Tegelijk beseft hij dat gemeentepolitiek anders ligt dan het nationale programma van zijn partij.

Fietspaden aanpakken

In de gemeenteraad zal Jan Oosterlynck worden geflankeerd door de fractieleidster van Vlaams Belang Dominiek Sneppe die al drie legislaturen thuis is in het politieke toneel in Zedelgem. Ook op de fractievergaderingen van hun partij zal hij de technische kant van een gemeenteraad onder de knie krijgen, en zich kunnen inwerken in belangrijke dossiers die de Zedelgemnaars beroeren. “De bezorgdheden die ik al had bij de verkiezingen blijven me aan het hart liggen. Met de open ruimte moet vooral in de Zedelgemse dorpskernen veel verstandiger omgegaan worden en de fietspaden kunnen er in heel Zedelgem beslist heel wat beter bijliggen. Op heel wat punten zitten Dominiek en ik op dezelfde golflengte, maar ik krijg de ruimte om in de Vlaams Belang-fractie mijn eigen visie in de gemeenteraad te argumenteren.”

Helder communiceren

‘Constructief als het kan, kritisch als het moet’, is het motto waarmee Vlaams Belang Zedelgem het beleid van de meerderheid blijft onder de loep nemen. Jan Oosterlynck ziet ruimte voor verbetering in Zedelgem, zeker als het op communicatie aankomt. “Toen ik de gemeenteraadzitting van augustus bijwoonde om al het debat te beleven, vond ik het stuitend dat het schepencollege bij bepaalde punten nogal vaag bleef om hun beleid te duiden, zoals over het standpunt dat de gemeente inneemt in het Ventilus-dossier. Burgers hebben het recht om helder te weten welk beleid met hun belastinggeld gevoerd wordt. Zeker in grote dossiers moeten ze ook vanaf het begin veel meer mee betrokken worden. Met onderbouwde voorbereiding en argumenten zullen we met Vlaams Belang blijven die openheid aankaarten.” (HV)