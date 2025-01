Jan Lokere ruilt oppositie voor schepenmandaat: “Laten we samen een positief verhaal schrijven”

Een nieuw politiek hoofdstuk is afgetrapt in Hooglede, met een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. Frederik Demeyere en Arne De Brabandere maakten in de vorige legislatuur ook al deel uit van het schepencollege, maar voor Jan Lokere, Tomas De Meyer en Lies Colpaert van Groep 21 is het hun vuurdoop. We gingen praten met de nieuwkomers en stellen deze week Jan Lokere (48) voor. “Toen ik onlangs werd aangesproken als ‘meneer de schepen’ viel ik bijna van mijn stoel. Ik blijf gewoon Jan.”

Op 13 oktober kreeg Jan 944 voorkeurstemmen achter z’n naam, goed voor het vierde beste resultaat over alle partijen heen. Alleen de drie lijsttrekkers van de drie grote partijen deden beter. Een sterk resultaat, zeker voor een gemeenteraadslid dat al twaalf jaar in de oppositie zit. “Daar ben ik best trots op”, vertelt Jan. “Ik ben niet gewoon de eigen lof te zingen, maar ik denk dat veel mensen me beschouwen als een betrouwbaar aanspreekpunt. Dat is iets wat ik de voorbije twee legislaturen geprobeerd heb te zijn. Ik kom graag onder de mensen en als er iemand met een probleem zit en mij daarover komt aanspreken, dan doe ik er alles aan om te helpen. Soms lukt dat en soms niet, maar iedereen kan altijd op een eerlijk antwoord rekenen.”

Jeugdraadvoorzitter

Jan Lokere (48) stond in 2012 voor het eerst op de lijst en werd meteen verkozen als gemeenteraadslid. “Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. Enerzijds volgde ik het al via mijn schoonvader (gewezen schepen Willy Demunster red.), maar ook toen ik jonger was, engageerde ik me graag. Zo was ik naast voorzitter van jeugdhuis de Vlinder ook actief als voorzitter van de jeugdraad. Het is dus niet zo dat men me diende te overtuigen om op de lijst te gaan staan. In 2012 vond ik de tijd rijp en toen heb ik zelf de stap gezet. Daar heb ik nooit spijt van gehad.”

Als schepen is hij bevoegd voor openbare werken, waterwegen, openbare verlichting, openbare gebouwen en sport. Zeker openbare werken is een flinke kluif. En daar hoort vaker wel dan niet hinder bij voor omwonenden. “Dat besef ik ook wel. In die zin kan het belang van heldere communicatie, zowel met de bewoners als met de betrokken aannemers, moeilijk onderschat worden. Ik blijf net als de voorbije twaalf jaar bereikbaar voor iedereen. Toen ik onlangs werd aangesproken als ‘meneer de schepen’ viel ik bijna van mijn stoel. Ik blijf gewoon Jan. Maar vaak moet er tijdens werken inderdaad even door de zure appel heen gebeten worden. Maar als je mensen kunt overtuigen van de noodzaak van iets, dan kom je al een heel eind. Zeker als het resultaat dan ook geslaagd is.”

Over noodzaak gesproken. In de vorige legislatuur was Jan samen met de collega’s van Groep 21 een van de grootste tegenstanders van het nieuwe circulatieplan in Gits. Dat is inmiddels ingevoerd. “Ik ben nooit een man geweest die de controverse opzoekt of zaken op de spits gaat drijven. In de voorbije twaalf jaar heb ik altijd op een positieve manier oppositie gevoerd. Dus ik haal hier liever geen oude koeien uit de sloot. De circulatie in Gits is wat het is. Laat het ons daar liever bij laten. Met onze nieuwe ploeg willen we een positief verhaal schrijven en de blik vooruit richten.”

Wat er op het programma staat voor de komende zes jaar? “We zijn nog aan het schrijven aan het bestuursakkoord en ik ga niet op de zaken vooruit lopen, maar er ligt veel werk op de plank. Denk maar aan de plannen op de voormalige kloostersite en de afwerking van de nieuwe loods en het recyclagepark in de Hogestraat. Anderzijds zetten we ook de verledding van de openbare verlichting gestaag verder. Nu zitten we trouwens op 61 procent. Als alles op schema blijft, zal alle openbare verlichting eind 2027 verled zijn.”

Positieve vibe

Volgens Jan zit de sfeer niet alleen binnen het nieuwe schepencollege, maar ook binnen de administratie bijzonder goed. “Werkelijk iedereen die betrokken is bij de gemeente, ongeacht bij welke dienst, heeft absoluut het beste voor met Hooglede. Dat leeft echt heel sterk. Dat lijkt ergens logisch aan het begin van een nieuwe bestuursperiode, maar die positieve vibe heeft me toch aangenaam verrast. We voelen veel steun. Iedereen wil samen bouwen aan de toekomst en wil samen nadenken over hoe we van onze gemeente een nog fijnere plek kunnen maken.” (SV)