Izegemse gemeenteraad keurt lastenboek en gunningswijze goed voor nieuwe Cultuurfabriek

Nadat het definitieve ontwerp voor de Cultuurfabriek eind vorig jaar werd goedgekeurd zet de stad Izegem een volgende stap in het dossier. “Met een open aanbesteding gaan we nu op zoek naar een aannemer om de site van de voormalige drukkerij Strobbe om te vormen tot een Cultuurfabriek”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“In de voormalige drukkerij zullen de Kunstacademie, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere een nieuwe stek krijgen. Het wordt een cultureel baken in de stad, waarbij het bestaande gebouw opnieuw zal gebruikt worden”, verduidelijkt de schepen.

“De raming voor het bouwdossier bedraagt ongeveer 17 miljoen euro en in dit kostenplaatje houden we rekening met een indexering van de kostprijs met 20 procent. Door het uitschrijven van de aanbesteding gaan we over van ramingsprijzen naar effectieve aannemersprijzen om dan op basis van het resultaat van de aanbesteding een gefundeerde beslissing te kunnen nemen.”

“We zijn intussen ook volop bezig met verscheidene mogelijkheden van cofinanciering en andere subsidies te onderzoeken voor dit dossier”, besluit schepen Himpe.