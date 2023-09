Izegem treft minnelijke schikking rond niet uitgevoerd ontwerp Cultuurfabriek

De stad Izegem heeft een minnelijke schikking getroffen met de ontwerper van het oorspronkelijke plan voor de bouw van de Cultuurfabriek. Dat plan werd uiteindelijk niet uitgevoerd omdat de kostprijs te hoog was opgelopen. Toch waren er al wat kosten gemaakt. De ontwerper bracht een ereloon van 90.000 euro in rekening, maar dat vond de stad te hoog. Om een dure gerechtelijke procedure te vermijden, is nu een onderlinge overeenkomst gesloten om een kleiner bedrag uit te betalen.

De Cultuurfabriek biedt op termijn een nieuwe plaats voor kunstacademie Art’Iz, de bib en het stadsarchief. Aanvankelijk zou een deel van drukkerij Strobbe, naar een ontwerp van het Duitse architectenbureau Bel Soziëtat, omgebouwd worden tot een nieuwe cultuurtempel. Door een stijging van de bouw- en energiekosten liep de factuur echter op tot ruim 21 miljoen euro. Volgens de stad té hoog voor een project dat aanvankelijk geraamd werd op 12 tot 16 miljoen euro en stopte dus vlug het project even in de koelkast. Deze zomer volgde het verlossende nieuws dat er een Vlaamse subsidie van 10 miljoen euro voor de bouw van het luikje van de kunstacademie komt, waardoor het project toch kan doorgaan. De stad kiest deze keer voor een volledige nieuwbouw, waardoor drukkerij Strobbe tegen de vlakte zal gaan.

Minnelijke schikking

De factuur voor de reeds gemaakte ontwerp- en ereloonkosten moet de stad echter nog betalen. “De eindafrekening bedroeg volgens de ontwerper ruim 90.000 euro + btw”, zegt financiënschepen Tom Verbeke (N-VA).

“Dat bedrag stellen we in vraag en betwisten we formeel. Een overleg op het stadhuis wees uit dat er nog 21.000 euro + btw door de stad verschuldigd is, waardoor het ter discussie staande aanvullend ereloon van ruim 69.000 euro nog ter discussie stond. Om een lange en dure gerechtelijke procedure te vermijden gaan we over tot een minnelijke schikking van dit dispuut. Daarom zullen we een bedrag gelijk aan 1/3de van het gevorderde ereloon betalen, goed voor ongeveer 23.000 euro. Op die manier vermijden we een juridisch vervolg met onzekere afloop, waarbij het ereloon van de advocaat en gerechtsdeskundigen ongetwijfeld een veelvoud van het huidige bedrag zou bedragen.”

Vragen en kritiek

Vlaams Belang beaamt dat het “van groot belang is een gerechtelijke procedure te vermijden”, aldus raadslid Rik Baert. “Toch vind ik het spijtig dat de stad een bericht van het architectenbureau niet tijdig betwist heeft en ook niet gemeld heeft dat ze binnen de 48 uur geïnformeerd moest worden over de precieze uitgevoerde prestaties. Dit kan je interpreteren als een impliciete afstand van dat specifieke recht. Hadden we door attenter te zijn die extra op te hoesten 44.000 euro niet kunnen vermijden? Is dit bedrag nu weggegooid geld of kan dit nog gebruikt worden bij de nieuwe Cultuurfabriek?”

Ook STiP is kritisch. “Dit is naast het al gekende bedrag van 1,5 miljoen euro aan ontwerp- en ereloonkosten een extra financieel verlies”, foetert Kurt Grymonprez. “We komen er op zich goed van af, maar zelfs dit mocht niet gebeurd zijn.” Vooruit sluit zich daar bij aan en heeft het over geld dat naar de prullenbak gaat.

“Na de feiten is het altijd makkelijk praten”, meent schepen Verbeke. “Toen was er nog geen oproep voor subsidies en gingen we uit van de situatie zoals die toen was, met één concreet ontwerp. Dat is inderdaad zuur geld, maar we konden niet anders om tot een correcte prijsuitgave te komen, dus in dat opzicht is het zeker noodzakelijk geld geweest”, besluit hij. De stad stipt ook aan dat met de nieuwe subsidies het nieuwe project negen miljoen euro minder zal kosten dan het duurdere, oorspronkelijke ontwerp van 21 miljoen euro.