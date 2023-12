Izegem richt gemeenteraadscommissie over toekomst zwembad op

Oppositiepartijen Vooruit en STiP polsten op de gemeenteraad naar de toekomst van het Izegemse zwembadcomplex en de bijhorende sporthallen. De stad wil tegen eind 2024 een masterplan voor de bouw van een nieuw bad klaar hebben en betrekt alle politieke partijen in een nog op te richten speciale commissie.

“Gezien het toch om een serieuze investering gaat, is het belangrijk dat alle leden van de raad sterk betrokken zijn”, aldus Kurt Grymonprez (STiP). “In de investeringstabel tot 2026 is nog niks te zien en dat is al twee jaar zo in deze bestuursperiode. Hoe zal de procedure nu verder verlopen?”

Vooruit vraagt zich af wat de resultaten van de zwembadenquête zijn en wat de stad mee neemt uit zijn zwembadbezoeken aan andere complexen. “En met welk plan gaan de ontwerpers aan de slag?”, wilde Julie Vandewaetere weten. Ook Vlaams Belang dringt aan op actie wegens het verval van het huidige bad.

Prioriteit

Sportschepen Virginie Derumeaux (N- VA) zegt dat de bouw van een nieuw zwembad op Krekel-Noord prioriteit voor de stad blijft. “Eind 2024 moet er een concreet masterplan op tafel liggen”, zegt ze. “We gaan dat plan in nauw overleg met alle politieke fracties opstellen. Bedoeling is een plan af te leveren dat zo breed mogelijk gedragen wordt. Daarom willen we een speciale gemeenteraadscommissie ad hoc oprichten, die in februari al een eerste keer kan samenkomen. Daar gaan we de resultaten van alle participatietrajecten bespreken, zowel de burgerbevraging als die met onze sportraad en -clubs en scholen. We hopen met deze commissie goede ideeën tot een gedragen masterplan uit te werken. In samenspraak met Farys, die al onze sportinfrastructuur beheert, werken we een plan van aanpak uit en is er een traject uitgestippeld om tegen het eind van dat jaar een ontwerpteam aan te stellen.