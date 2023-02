Houthulst plant meer nieuwe bomen dan de rest van Vlaanderen

Uit de rapportering van het lokaal klimaatpact blijkt dat Houthulst op sommige vlakken al verder staat dan de rest van Vlaanderen. Zo werden 489 bomen uitgedeeld aan Houthulstenaars tijdens een bomenactie en al twee derde van de openbare verlichting is omgezet naar ledverlichting. Op het vlak van laadpunten loopt Houthulst wel achter.

De gemeenteraad in Houthulst donderdag werd voor een groot stuk ingepalmd door de rapportering 2022 van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), de uitwerking van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Meteen was het de vuurdoop voor nieuwbakken schepen Olivia Masselin (Vooruit), die met een powerpointpresentatie een stand van zaken gaf van de vier werven (vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije (deel)mobiliteit en droogteproblematiek) van het LEKP.

Bomenactie

“In het kader van vergroening zijn er in de periode 2021-2022 546 bomen bij gekomen op het openbaar domein”, legde Olivia Masselin uit. “Op privédomein kwamen er 922 bomen bij, waaronder 489 met de bomenactie van de gemeente en 33 met de actie Behaag Je Tuin. Met die 1.468 bomen zitten we aan 14,5 procent van de doelstelling om voor iedere inwoner een boom extra te planten. Daarmee doen we het al veel beter dan de rest van Vlaanderen, want daar zit men nog maar aan 2,9 procent van de doelstelling.”

Laadpunten

Wat de werf renovatie en hernieuwbare energie betreft was de enige actie de gevelscans om inwoners te wijzen op energieverlies. Op vijf infoavonden kwamen er 134 deelnemers, goed voor 143 uitgevoerde thermoloketten. Op het vlak van mobiliteit gaf Masselin mee dat er deelwagens van de Lijn voorzien zullen worden op de Markt van Houthulst. “Een andere doelstelling is minstens één laadpunt voor elektrische wagens per honderd inwoners. Daar zitten we aan 27 laadpunten. Dat is 26,7 procent van de doelstelling, namelijk 101 laadpunten. Daar doen we het iets slechter dan de rest van het Vlaanderen, waar al 30,2 procent van de doelstelling is gerealiseerd. De doelstelling ‘1 meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner’ proberen we te halen met de subsidies die we aanvroegen in het kader van het Plan Kopenhagen voor 9.200 meter fietspad.”

Verledding

In de evolutie van het primair energieverbruik doet Houthulst het dan weer wel beter dan de rest van Vlaanderen met een daling van 7,83 procent ten opzichte van 1,63 procent. De verklaring hierover zit wellicht in de verledding. “We hadden van meet af aan al de ambitie om binnen deze legislatuur te voldoen aan deze doelstelling, in plaats van tegen 2030”, vulde schepen Erik Verbeure (CD&V) aan. “Dat is een goeie keuze gebleken, want wellicht ging het duurder uitgevallen zijn mochten we later ingestapt zijn. Nu zijn twee derden van de lichtpunten al verled. Dat is ruimschoots een voorsprong als we vergelijken met Vlaanderen. Sinds 2020 hebben we zo 44 procent minder energie nodig voor onze openbare verlichting.”

1 boom per gezin

In zijn reactie op de rapportering betreurde Nick Geers (N-VA) dat de eiken op het vroegere voetbalplein van Houthulst moesten gekapt worden voor een nieuwe wijk. “Waarom konden wij tijdens de bomenactie maar één boom bestellen per gezin?”, vroeg hij ook nog. “Als je de doelstelling wil halen is het toch logisch om meerdere bomen per gezin aan te bieden.”

“Daar heeft u 100 procent gelijk in”, erkende schepen Verbeure. “Maar er was niet op voorhand geweten hoe groot de toeloop zou zijn. Ondertussen hebben we dat geëvalueerd en bij een volgende bomenactie zullen we de mogelijkheden verbreden.”