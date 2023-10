Hoofdrolspelers maken zich op voor spannende kiesstrijd in Ichtegem: Opnieuw naar nek-aan-nekrace?

In 2018 scheidden CD&V, Liberaal 2018 en WIT slechts een aantal procentpuntjes van elkaar en behaalden ze elk zeven zetels. In 2024 trekken twee van die drie partijen onder een gewijzigde naam op. Zal er in Ichtegem ook een Vlaams Belang-effect te zien zijn?

Geen Liberaal 2018 meer. Burgervader Cobbaert en co kiezen voor de naam Team Burgemeester, een kaartje van Ichtegem als logo en de slagzin #VerderVernieuwen. “Een kwestie van duidelijkheid richting de kiezer”, verwoordt Lieven Cobbaert de keuze.

“Wij zijn de verpersoonlijking van het beleid van de afgelopen zes jaar. Wie verder wil gaan op de weg van vernieuwing, weet duidelijk op wie ze moeten stemmen. De lokale link komt ook goed tot uiting. Let wel: de naamkeuze van onze lijst is geen anti-Open VLD-verhaal, want we kwamen eerder al op als Liberaal 2012 en Liberaal 2018. Onze volgende stappen zijn het schrijven van een stevig toekomstgericht programma en het samenstellen van de kieslijst.”

“We willen een mooie mix van vertrouwde, ervaren en nieuwe gezichten die de volledige gemeente vertegenwoordigen.” Cobbaert onderstreept ook het coalitiepartnerschap met WIT: “Samen hebben we gewérkt en góéd gewerkt.”

Correcte verdeling

Zo gaan we naadloos over naar Jan Bekaert, schepen voor WIT. “Ons voorbereidend werk is volop aan de gang: evaluaties maken, onze mensen bevragen… We trekken net als de voorbije verkiezingen onder de naam WIT naar de burger: iedereen is bij ons welkom ongeacht politieke kleur. We ontstonden destijds (bijna 30 jaar geleden, red.) uit een ongenoegen tegen het toen gevoerde beleid, en zijn uitgegroeid tot een partij voor alle deelgemeenten.”

De oppositie uitte kritiek op het feit dat beide partijen afwisselend de burgemeester leverden – eerst Jan Bekaert, nu dus Lieven Cobbaert. “De sjerp is belangrijk, maar het ambt was netjes verdeeld en – nóg belangrijker – we hebben bewezen dat we kunnen samenwerken. Ik was burgemeester tijdens het zwaartepunt van de coronacrisis en denk te mogen zeggen de gemeente vlot te hebben geleid door die moeilijke periode, weliswaar met enkele minder populaire maatregelen. Het zij zo.”

Bekaert haalde als lijsttrekker in 2018 1.627 voorkeurstemmen, het op een na hoogste van Ichtegem. “Waar ik straks op de lijst sta, weet ik niet. Ik eis niks op en doe mijn werk in functie van de partij.”

Stemmenkampioen Cobbaert klokte af op 1.773 voorkeurstemmen. “Daarom was het correct om de sjerp onder elkaar te delen”, zegt Cobbaert. Een constructie waarbij twee partijen overeenkomen ergens in de legislatuur de sjerp te wisselen, kan straks niet meer. Het is de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste partij in de coalitie die zes jaar burgemeester is.

CD&V 8480

Oppositiepartij CD&V heeft al twee namen vastgelegd: fractieleider Frederiek Vermeulen trekt, ex-burgemeester Karl Bonny duwt. “Overal voelen we de gedrevenheid om het béter te doen, een ander beleid te voeren. Kijk, alle grote projecten die nu worden afgerond, zoals de jeugdsite, Stationsput en Pompetoren, zijn allemaal door CD&V opgestart in de vorige legislatuur”, zegt Vermeulen. “De huidige coalitie noemt zich vernieuwers, maar dat is niet accuraat.”

De christendemocraten vind je straks op het kiesbiljet als CD&V 8480. “We behouden de vertrouwde naam, maar voegen er een lokale toets aan toe”, gaat Bonny voort. “Frederiek is als politiek directeur van CD&V nationaal actief en moet het goeie voorbeeld geven, hé”, knipoogt Bonny. “In alle ernst: we hebben nooit overwogen een totaal andere naam te nemen. Je kan de lokale politiek voor Bekegem, Eernegem en Ichtegem niet vergelijken met nationale politiek.” Voor Bonny worden het de laatste verkiezingen. “Het is de steun van de mensen in de straat die doorslaggevend was om er nog één keer vol voor te gaan.”

Quid Vlaams Belang

Bij oppositiepartij Vlaams Belang ziet raadslid Patrik Wellekens het positief in. “In 2018 stonden we met drie op een lijst, nu zijn we al met acht. Het falende federale beleid zorgt ervoor dan mensen ons letterlijk komen vragen om lid te worden – ik krijg lukraak enthousiaste telefoontjes. “

“n september stonden we met een infostad op de avondmarkt. Vroeger liepen mensen in een boog om ons heen, nu was het aanschuiven geblazen en maakten geïnteresseerden zich in alle openheid lid. Naar ons gevoel hebben we een goeie kans om ons zetelaantal te verdubbelen van één naar twee.”

Vooruit

Ook Vooruit is volop aan de voorbereidingen bezig. “Het is ons doel om naar de kiezers te trekken met een nieuwe ploeg geïnteresseerden en geëngageerden. De zoektocht naar kandidaten gaat vooral gepaard met veel huisbezoeken en gesprekken. Het is belangrijk om hen ernstig te nemen en niet te gebruiken als lijstvulling. De kandidaten krijgen inspraak, waardoor het nog even wachten is om te zeggen wie lijsttrekker of -duwer wordt, en welke naam de lijst krijgt.”

“We doorlopen het traject naar de verkiezingen stap voor stap en laten ons niet opjagen”, zegt raadslid Ann Deseintebein, die opmerkt dat het aantal nieuwe leden bij Vooruit Ichtegem “sterk in de lift zit.”

(TVA)