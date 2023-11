Hoe trekken Respect en RKD naar de kiezer?

“Wij van Respect vinden dat Ruiselede zelfstandig kan en moet bestuurd worden gedurende nog een aantal jaren”, zegt Hannes Gyselbrecht. “Een goede fusie kan er op termijn komen, als die van bij de start vormelijk en inhoudelijk degelijk onderbouwd is en gedragen door een meerderheid van de inwoners en voldoende schaalgrootte heeft. Respect zal in 2024 opkomen met een inhoudelijk sterk programma en een gemotiveerde ploeg. We maken ons sterk dat wat in 2018 nipt niet lukte, in 2024 door de kiezers zal gehonoreerd worden. Over de lijstvorming is dan ook nog niets bekend, de verdeling van politieke postjes is voor Respect nooit de eerste bekommernis geweest, de belangen van de Ruiseleedse inwoners daarentegen wel.”

“RKD trekt met een gezamenlijke lijst met CD&V Wingene-Zwevezele naar de stembus”, zegt huidig burgemeester Ruiselede. “De naam van de lijst is nog onzeker. Wie waar op de lijst staat, is nog niet afgesproken. Slechts één ding is zeker: ik ben geen kandidaat meer om burgemeester te zijn.” (RV/GF)