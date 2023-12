Heel wat bedenkingen bij N-VA over overname vzw Sociale Economie: Kritiek op overname SEW door Comforte

De overname van de vzw Sociale Economie Wevelgem (SEW) door de vzw Comforte uit Zwevegem valt bij N-VA niet in goede aarde. De oppositiepartij had tijdens de gemeenteraad enkele bedenkingen en onthield zich tijdens de goedkeuring van de overeenkomst.

Met het personeel is rond deze overname al een akkoord gesloten. “We hebben eigenlijk al twintig jaar een dienstenchequebedrijf”, aldus schepen Kevin Defieuw (CD&V). “We tellen een 100-tal poetsvrouwen, ze bedienen 750 gezinnen. De sector heeft het ongelooflijk moeilijk en we waren een kleine onderneming.”

“De gesprekken voor de overname verliepen positief en constructief. Van de bestaande medewerkers hebben er 67 een nieuw contract voor onbepaalde duur getekend. Veertien medewerkers hebben ervoor gekozen om elders te gaan werken. Waarvan op één na, in een andere sector.”

Niet goed betaald

“We hebben andere geruchten opgevangen en vernemen dat er maar weinig positieve reacties van de werkneemsters zijn”, zegt Hendrik Vanhaverbeke. “Deze sector van de hardwerkende poetsvrouwen/heren zijn al niet goed betaald en worden in het ongewisse gelaten over hun toekomst.”

“Betrokkenen kregen nooit effectief uitleg waarom de cijfers niet goed waren. Ieder bedrijf had trouwens met corona te doen. Kortom, het personeel voelt zich opzijgezet. Daarbovenop neemt de gemeente Wevelgem ook voor onbepaalde duur de volledige kosten ten laste van de locatie in de Lauwestraat als administratief centrum Comforte en dit op kosten van de Wevelgemse belastingbetaler. Begrijpe wie kan. We vernamen ook dat er zelfs een coördinator het schip heeft verlaten.”

Verankering

“Die coördinator is eerder al vertrokken, nog voor er sprake was van een overname”, reageert de bevoegde schepen. “Alle bedienden gaan mee in het verhaal van de overname. En met het ter beschikking stellen van de huidige lokalen blijft de verankering met onze gemeente.”