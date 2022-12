Harelbeke houdt vast aan investeringsplan: “Heel veel doorgeschoven naar volgende legislatuur”

De exploderende personeels- en energiekosten waar de stad mee wordt geconfronteerd, leiden niet tot schrapping van investeringen. Dat blijkt uit de meerjarenplanwijziging die op de gemeenteraad voorkwam. De oppositie hekelt wel dat de investeringen en de plannen uitgesteld worden naar volgende legislatuur.

“We zien onze kosten op alle vlakken de hoogte in gaan”, zegt schepen van Financiën Kathleen Duchi. De werkingskosten, energiekosten en personeelskosten nemen een hoge vlucht en ook de investeringen vallen hoger uit door de algemene prijsstijgingen.”

“We vangen dit op door onze uitgaven zoveel als mogelijk te beperken en nog meer in te zetten op energiebesparing. Zo doven we de openbare verlichting langer (van 23 tot 6 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht). We houden in 2023 onze organisatie tegen het licht en op het vlak van investeringen maken we duidelijke keuzes.”

Die investeringen blijven overeind. “Zo gaan we onverminderd verder met de bouw van het socio Bavikhove, de aankoop van het Moleneiland, de rioleringswerken in de Kervijnstraat-Dwarsstraat, Ballingenweg, Zandbergstraat en omgeving en de gefaseerde bouw van vrijetijdsinfrastructuur op site De Mol. We hangen zoveel mogelijk projecten aan één of meerdere investeringssubsidies, zoals de ontharding en vergroening van de Beekvallei Hazebeek-Havikbeek-Plaatsebeek.”

De meeste tarieven voor de dienstverlening blijven constant, net als de meeste belastingstarieven. “We passen enkel de tarieven aan die gelinkt zijn aan directe uitgaven: bijvoorbeeld schoolmaaltijden, jeugd- en sportkampen en de buitenschoolse kinderopvang. We indexeren enkel de tarieven voor de belasting op leegstand, de belasting op tweede verblijven en activeringsheffing (belasting op niet-bebouwde gronden) met 15 procent.”

Brandweerkazerne

De oppositie had wel enkele opmerkingen. “We merken dat jullie vooral heel wat investeringen doorschuiven naar de volgende legislatuur, waardoor de investeringsmogelijkheden voor de volgende beleidsploeg al ingevuld zijn. De Mol zouden ze initieel deze legislatuur al doen, daar was 10 miljoen euro voor voorzien, maar die ambitie is nu al beperkt tot een nieuwe tribune en de verplaatsing van de voetbal. CC Het Spoor moest eigenlijk ook al veel verder staan. De 500.000 euro die jullie hadden voorzien voor grond voor een nieuwe brandweerkazerne is geschrapt.”

“Hoe langer wordt uitgesteld, hoe duurder het wordt”

“Wij sluiten ons aan bij de tussenkomst van de N-VA”, wist Lise-Marie Platteau (Open VLD). “’Wij gaan ons onthouden omdat het alsmaar duidelijker is dat de belastingverhogingen en de verhoging van de grondlasten van in het begin van de legislatuur hun doel gemist hebben. Hoe langer de projecten worden uitgesteld, hoe duurder het allemaal wordt”

(Joyce Mesdag)