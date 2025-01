Hans Knudde is enige nieuwkomer in het schepencollege: “Blij met die brede samenwerking met Bewust”

Hans Knudde (48) mag dan de enige debutant zijn in het schepencollege, de Wenduinenaar is vast van plan om de komende zes jaar het verschil te maken. Hij pleit daarbij vooral voor meer dialoog. “Laat het ons de komende zes jaar vooral sàmen doen.”

Vader François was jarenlang hoofdredder in De Haan, maar ook Hans is een man van de zee: al vier generaties lang verhuren de Knuddes strandcabines in Wenduine. Nu hij verkozen is als schepen, nam hij politiek verlof op in Ter Groene Poorte. Hans werkt daar als productiechef.

“Mijn politieke ambities dateren al van de vorige legislatuur: in 2018 sloot ik me aan bij Open & N-VA, de lijst van Vandaele en Cattrysse, en werd als eerste opvolger verkozen in de gemeenteraad. Hoewel ik van mening ben dat je als gewoon raadslid óók kunt wegen op het beleid, heb je als schepen toch wel meer te betekenen natuurlijk. En de bevoegdheden die ik toebedeeld kreeg, zijn belangrijk voor een kustgemeente”, aldus Hans.

Toerisme

Hij doelt dan onder meer op toerisme en lokale economie. “We moeten dringend de raad voor Lokale Economie eens wakker schudden: in de voorbije legislatuur is die hoop en al misschien vier keer bijeengekomen. Maar ’t is ook nodig om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Kok@Zee is een topper, maar de teamgeest was de laatste jaren een beetje zoek. En zo zijn er wel meer klassiekers op onze evenementenkalender – denk maar aan de Vosseslagfeesten en Vlissegem Kermis – die eens wat nieuwe schwung zouden kunnen gebruiken. Die evenementjes zitten in ons dna en mogen dus zeker niet verdwijnen”, klinkt het.

“Anderzijds is toerisme ook nog zoveel méér dan evenementjes organiseren. Als schepen van Leefmilieu zou ik bijvoorbeeld ook graag extra willen inzetten op duurzaam toerisme, en onze ‘groene troeven’ nog meer willen uitspelen. We hebben de Duinbossen bijvoorbeeld, maar ook de inrichting van de oude watertoren van Wenduine als toeristisch uitkijkpunt wordt een mooie realisatie. Troeven zat: De Haan heeft ook het langste strand van ’t land. Maar we mogen het totaalplaatje daarbij nooit uit het oog verliezen. Aan het einde van de rit moet ook de lokale handelaar er beter van worden.”

Bruggen slaan

Als ‘man van het volk’ wil Hans vooral bruggen slaan. “Wat me hier in Wenduine soms een beetje stoort, is die eeuwige afgunst ten opzichte van onze hoofdgemeente. Ik ben me ervan bewust dat ik voor de Wenduinenaars het eerste aanspreekpunt ben, maar ik ben schepen geworden van De Haan en niet alleen van Wenduine. Ik wil dus met iedereen de dialoog aangaan. Iedereen verdient een luisterend oor – alleen samen kunnen we bouwen aan een sterke en inclusieve gemeenschap. Het is trouwens onzin dat sommige deelgemeenten zouden achterblijven. Als dat het geval was, dan hadden we in oktober vast geen volstrekte meerderheid behaald. En er is ook nog nooit zoveel in de verschillende deelgemeenten geïnvesteerd geweest als in de voorbije legislatuur.”

Hans beheerde meer dan tien jaar de populaire Facebookgroep ‘Je ziet van den Noane…’ “Ik ben daarmee gestopt omdat het te tijdrovend was, en het is ook niet compatibel met een schepenmandaat. Nu, ik heb daar in die tien jaar wel een en ander van opgestoken. Dat mensen vooral ventileren vanuit een soort bezorgdheid, bijvoorbeeld. En dat je maar beter kunt zeggen waar het op staat. Eerlijkheid duurt het langst – ook in de politiek is dat zo. ’t Is niet door van alles te beloven dat je ’t ver zal schoppen.”

Na de verkiezingen reikte Lijst Burgemeester, hoewel dat eigenlijk niet nodig was, de hand naar Bewust Kiezen. Samen hebben ze nu 21 van de 23 zetels. “Blij met die brede samenwerking: op die manier kunnen we de komende zes jaar écht een pak Hanenaars vertegenwoordigen. In de vorige legislatuur had dat misschien ook wel al gekund, maar de oude vetes waren toen nog niet helemaal verteerd. Zelf ben ik sowieso een teamplayer – ik juich elke vorm van samenwerking toe. Benieuwd wat het de komende zes jaar zal geven.”

(WK)