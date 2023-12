De Guldepoort in Machelen is aan renovatie toe. Dat vinden de lokale verenigingen die op de laatste gemeenteraad een gedetailleerd plan voorstelden. Vooral qua isolatie is de zaal verouderd. “Tijdens de energiecrisis mocht de zaal maar tot 18 graden verwarmd worden, niet te doen om in te vergaderen”, zegt Martin Van Den Abeele, voorzitter van de Landelijke Gilde.

Op de gemeenteraad van november bracht fractieleider van CD&V Marc Devlieger al een uitgebreid plan naar voren met allerlei mogelijke verbeteringen voor de Guldepoort. Intussen staken ook de Machelse verenigingen de koppen bijeen. Op de gemeenteraad van december stelden ze een burgervraag over de toekomst van de zaal.

De Guldepoort is immers 25 jaar oud en dat beginnen de gebruikers te merken. “Vanuit de Landelijke Gilde is er dit jaar een project genaamd ‘Boost je dorpszaal’”, zegt voorzitter van de Landelijke Gilde in Machelen Martin Van Den Abeele.

“Daarom hebben wij de andere plaatselijke verenigingen aangeschreven om eens na te denken over de Guldepoort.”

“In totaal zijn er wel 130 ideeën gekomen. Het belangrijkste probleem was het verwarmen van de zaal. Dat was altijd al een probleem maar de energiecrisis was de druppel. Als besparingsmaatregel mochten we maar tot 18 graden verwarmen, soms was het zelfs maar 16 of 17 graden. Voor vergaderingen of zittende activiteiten is dat bijna niet te doen. Het probleem ligt vooral bij de isolatie. We stellen onder meer voor om een sluis te installeren bij de voordeur. Achter het podium is dan weer een grote garagepoort, ook niet top qua isolatie.”

Budget vrijgemaakt

Het gemeentebestuur had al voorzien om enkele kleine aanpassingen door te voeren, zoals het installeren van energiezuinige verlichting en de aankoop van een koffie- en afwasmachine, maar schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) is intussen overtuigd dat de renovatie ruimer bekeken moet worden. In 2024 is budget vrijgemaakt om daarvoor een studiebureau aan te stellen.