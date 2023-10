Grote paniek voor de kiesstrijd in Brugge: partijen maken bokkensprongen

Een jaar voor de lokale verkiezingen heerst er paniek in Brugge. Getuige hiervan zijn plotse wissels en naamsveranderingen. Slechte peilingen, het verloren vertrouwen in nationale tenoren, de opkomst van Vlaams Belang en de afschaffing van de stemplicht zorgen voor bokkensprongen bij diverse Brugse partijen.

Lokaal CD&V-voorzitter Guy Rogissart vertrouwde ons toe dat Brugges grootste partij bij voorkeur na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 de huidige tripartite voortzet in de volgende legislatuur. Er wordt naar verluidt goed samengewerkt. Nochtans is het dezer dagen vooral bij de drie coalitiepartners CD&V, Vooruit en Open VLD erg onrustig, wat hen noopt tot koerswijzigingen.

Stadslijst

Omdat Open Vld nationaal in vrije val is, kiest lijsttrekker en financiënschepen Mercedes Van Volcem eieren voor haar geld. Het Vlaams parlementslid wil lokaal niet te veel geassocieerd worden met haar liberale partij en wil de Brugse kiezers verleiden onder de noemer VOOR BRUGGE.

Voor die stadslijst kon ze al onder meer bootjesman Michiel Michielsens, ondernemer Charlotte Deschepper-Denys en vakbondsvrouw Martine Bilaey strikken. De uitdaging is groot, want in 2018 behaalde Open Vld Plus 13,8 procent van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als de peilingen de liberalen tegenwoordig nationaal toekennen.

Ambitieus

Hoewel Mercedes’ luitenant en onderwijsschepen Jasper Pillen (3.275 voorkeursstemmen), die inmiddels vicevoorzitter van Open Vld nationaal geworden is, zeer ambitieus is, is hij voorlopig nog akkoord met een tweede plaats op de lijst. Ongetwijfeld redeneert hij dat zijn tijd nog komt in 2030, en dat het nu nog moeilijk optornen is tegen zittend burgemeester Dirk De fauw. Ter vergelijking: lijsttrekker Mercedes Van Volcem kon in 2018 persoonlijk 5.403 Bruggelingen warm maken om op haar te stemmen.

Zelfs de zittende Brugse burgemeester is er niet gerust in, ondanks het feit dat in 2018 CD&V in het conservatieve, katholieke Brugge 31,9 procent van de stemmen achter zijn naam kreeg en alle concurrenten ver achter zich liet. Omdat zijn christendemocratische partij eveneens nationaal verschrompelt, opteert ook Dirk De fauw (15.289 voorkeursstemmen) voor een nieuwe, lokale partijnaam. Een flatertje, want de 32 lettertekens tellende ‘Brugse CD&V – lijst burgemeester’ blijkt te lang, een partijnaam mag maar uit 20 tekens bestaan. Bijgevolg wordt ‘lijst burgemeester’ slechts een ondertitel.

Herenakkoord

Vorige week gooide Dirk De fauw het herenakkoord dat Franky Demon (8.981 stemmen) hem halverwege de volgende legislatuur zou opvolgen indien CD&V de grootste partij blijft, in de prullenmand. De burgemeester wil graag de sjerp nog zes jaar langer dragen, hij kreeg te veel kritiek op dit voorziene duo-ambt. Die vrees sloeg om in paniek, na een voor Franky Demon desastreuze peiling in Het Nieuwsblad: amper één op drie ondervraagden zag in hem een toekomstig burgemeester.

In 2018 pakte CD&V uit met Radio 2-presentator Nico Blontrock (3.565 stemmen) als ‘witte merel’. De stunt leverde de voormalige journalist het ambt van cultuurschepen op. Het is afwachten of CD&V voor de kiesstrijd in oktober 2024 nog andere bekende Bruggelingen voor zijn kar kan spannen.

Numero Uno

Bij Vooruit gaat Mintus-voorzitter en schepen voor sociale zaken Pablo Annys (2.359 stemmen) voluit voor het burgemeestersambt. In 2018 bezette hij de derde plaats op de socialistische lijst. Toen moest hij nog uittredend burgemeester Renaat Landuyt (8.633 stemmen) en Annick Lambrecht (2.942 stemmen) laten voorgaan.

Volgend jaar verdringt Annys haar zelfs van de top van de Vlaamse lijst. Met de zegen van nationaal voorzitter Conner Rousseau heeft hij zich opgewerkt tot absolute numero uno bij Vooruit Brugge. Of dat voldoende is om de sjerp te bemachtigen, is twijfelachtig. Bij de vorige kiesstrijd behaalde het toenmalige SP.A 19,4 procent, dat is 12,5 procent minder dan CD&V.

Afhaken

Bij Groen, in 2018 goed voor 10,8 procent van de stemmen, haakt het meest actieve gemeenteraadslid Janos Braem (874 stemmen) af, omdat hij naar eigen zeggen te weinig waardering haalt uit zijn mandaat. Advocate Marleen Ryelandt (1.172) verdween eerder al, omdat zij als gemeenteraadslid niet mag procederen in grote milieudossiers tegen de stad Brugge.

Wellicht zorgt het standpunt van Groen in de stadiondossiers ervoor dat ze ook in 2025 niet mag toetreden tot het stadsbestuur. Lijsttrekker Raf Reuse (1.554), in 2018 de jongste ooit in Brugge, rekent nu vooral op onderwijzeres Karin Robert (780 stemmen) en student Bert Kindermans, die ijvert voor meer LGBTQIA+-rechten.

Het opkomende Vlaams Belang, in 2018 al goed voor 9,2 procent van de stemmen, mag een deelname aan de Brugse gemeentebestuur vergeten. Zeker voor CD&V blijft het cordon sanitaire gelden. Recente uitlatingen van lijsttrekker Stefaan Sintobin (1.792 stemmen) over onderwijs rond het ouderschap van holebi’s en over Dalilla Hermans leidden tot commotie bij andere partijen en gooiden olie op het vuur. Doelbewust, want dat verhoogt zijn populariteit bij een uiterst rechts kiespubliek.

Grote gok

N-VA, dat in 2018 al zijn zitjes gehalveerd zag en amper 11,7 procent van de Bruggelingen kon bekoren, pakt uit met Vlaams parlementslid Maaike De Vreese als lijsttrekker. Een grote gok, want ze zetelt niet in de gemeenteraad en geniet weinig bekendheid bij de Bruggelingen. Haar voorganger Pol Van Den Driessche (3.408 stemmen) duwt nu de lijst.

De vraag is of het afschaffen van de stemplicht grote verschuivingen zal teweeg brengen in Brugge. Dagen de senioren, goed voor een derde van het kiespubliek, op?

De recente KW-enquête bracht aan het licht dat het merendeel van de West-Vlaamse jongeren wel in oktober 2024 naar het kieshokje wil trekken. Van jongeren is geweten dat ze extremer stemmen. Betekent dit dat ook PVDA met Stephen Brigitta zijn intrede doet in de Brugse gemeenteraad?