Grootste oppositiepartij STIP+ wil meerderheid breken en de burgemeester leveren: “Het is nodig dat het stuur van de stad in andere handen komt”

Het was al langer een publiek geheim dat er op de oppositiebanken gesprekken aan de gang waren om samen naar de kiezer te stappen. Uiteindelijk gingen enkel de Open VLD’ers overstag en gaan ze straks als onafhankelijk mee op de lijst van STIP+ staan. Die plus staat voor de verruimmers, want ook de partijloze bekende Izegemnaar Bruno Lambert verbindt zich aan de partij. En de ambitie is niet min: de grootste partij worden en in de persoon van lijsttrekker Kurt Grymonprez de burgemeester leveren.

Een kleur willen ze bij STIP+ niet aannemen. Dat was al zo toen de beweging in 2017 werd opgestart, in 2018 trokken ze voor het eerst naar de kiezer. “En toen haalden we tot ieders verrassing ook 16,3 procent van de stemmen”, zegt voorzitter Dominique Stove. “We willen geen verzuilde partij zijn, we zien ook dat het niet werkt op stedelijk gebied. In de vijf jaar in de oppositie hebben we al hard gewerkt, het zegt ook veel dat hier bijna alle mensen van het eerste uur ook aanwezig zijn. Bij ons draait het niet om postjes, onze leden werken zich gratis uit de naad. De vorige verkiezingen gaven ons vertrouwen, maar nu is het de ambitie om mee te besturen. We willen het stuur in handen krijgen, want het moet dringend de andere richting uit.”

Tandem Grymonprez-Staes

Maar de ambitie gaat nog verder. “We willen de grootste partij worden én dus ook de burgemeester leveren. Met Kurt Grymonprez (voormalig schepen van de stad, red.) hebben we iemand in huis die het klappen van de zweep kent. Hij gaat opnieuw samen met Nadia Staes, nog zo’n ervaren dame, in tandem naar de kiezer. Zoveel is zeker, dat maken we nu al bekend. Maar wie op welke plaats verderop de lijst staat, dat moet nog besproken worden.”

Maar zeker is dat er enkele mensen van Open VLD mee in het project stappen. “Wij komen dit project verruimen”, stipt Nigel Casier, voorzitter van Open VLD Izegem, aan. “We zullen ook als onhankelijke op de lijst staan.” Ook Matthias Leenknecht, zoon van huidig gemeenteraadslid Geert Leenknecht, komt mee aan boord. “Voor ons was het soms moeilijker om ons lokaal verhaal in de verf te zetten, met STIP+ hebben we onze partner voor de toekomst gevonden.”

Wie straks ook op de lijst staat is Bruno Lambert, beroepshalve communicator. “Ik ben al meer dan een halve eeuw Izegemnaar en ik was altijd al zeer geïnteresseerd in politiek. Maar ik wilde mezelf geen kleur aanmeten, maar meewerken aan kleurrijk beleid wil ik wel.”

“Het kan in Izegem op veel vlakken heel wat beter”

STIP+ ziet dat er veel werk op de plank ligt. “Het kan op veel vlakken veel beter”, zegt kandidaat-burgemeester Kurt Grymonprez. “Een betere communicatie, een propere stad, een veilige stad in het verkeer en in het algemeen, luisteren naar de handelaars,… Op het vlak van het ondernemerschap zijn we ook blij dat we onze verruimers mee aan boord hebben kunnen halen.”

Het nieuwe STIP-logo kreeg een ‘+’ bij en de ondertitel ‘Beslist Beter’.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is er geen kiesplicht meer en levert de grootste partij (die een coalitie kan maken) ook de burgemeester. “We zijn er ons van bewust dat we niet in ons eentje de meerderheid zullen kunnen breken, we zullen niet de helft van de zetels halen. Maar we praten met iedereen die een programma heeft waarin we ons kunnen vinden. We zijn een democratische partij, dus sluiten we niemand uit.”

Linda Langsweirt, een van de Open VLD’ers in de zaal bij de voorstelling, wilde weten of er echt met iedereen zou gepraat worden, doelend op het Vlaams Belang. “Zoals gezegd: met iedereen met wie we ons kunnen vinden in het programma”, stipte de STIP+-kopman nogmaals aan.

Kaarting en barbecue

Freddy Versavel, voormalig Open VLD-voorzitter, wilde wel eens weten hoe alles gefinancierd gaat raken. “Bij ons zetten heel wat mensen zich gratis in. We doen het ook op de old skool manier, we organiseren een kaarting , die vindt overigens op 27 en 28 oktober plaats. En straks misschien samen met Open VLD een barbecue”, konden de twee voorzitters elkaar vinden. Nigel Casier bevestigde ook dat Open VLD steun zou bieden bij het financieren van de verkiezingen.