Groenerf Woesten krijgt gescheiden rioleringsstelsel

Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond werd de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Aquafin besproken. Zij willen in het Groenerf en omliggende straten een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

Het betreft het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in combinatie met nieuwe wegenis in de Steenstraat, Wulvestraat, Kerkhofstraat, Hillaire Allaeysstraat, Molenwijk, Klyttestraat en Groenerf. Er worden twee pompstations voorzien en op verschillende plaatsen worden nieuwe langsgrachten aangelegd daar waar de bestaande grachten niet kunnen behouden worden. De nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Elverdingestraat.

De werken in de Klyttestraat bevinden zich voor het grootste gedeelte in agrarisch gebied. De werken beperken zich hier tot de aanleg van een RWA-leiding en hier wordt de bestaande gracht behouden zonder dat er een bijkomende gracht wordt voorzien. Richting het zuiden wordt op het einde van de Klyttestraat een bestaande gracht aangepast en een tijdelijke werfzone voorzien, die wordt ingericht op een perceel akkerland.

“Het oorspronkelijk idee was één groot bufferbekken aan te leggen. Maar als gemeente vroegen wij de grachten breder te maken. Bepaalde zones zullen worden onthard, en er worden ook regenputten gestoken, om de openbare beplantingen te kunnen water geven. Deze grote werken starten volgend jaar, met het verplaatsen van de nutsleidingen. Aan de gemeente zullen ze zowat 2 miljoen euro kosten”, aldus schepen Bram Coppein (LVP).

Dure politie

Voor de politiezone ARRO Ieper moet Vleteren volgend jaar 258.949 euro exploitatietoelage en 23.853 euro investeringstoelage betalen. “Dat is wel heel veel geld voor wat wij krijgen, met name één wijkagent”, klonk het zowel bij de LVP-meerderheid als bij de oppositie Vleteren Actief.

“Voor onze St.-Maartensstoet konden we geen politiebegeleiding krijgen. En dat terwijl uitgerekend op 11 november drie politiemensen zich zouden aangemeld hebben bij een dame, om een wapen van haar man in beslag te nemen!”

Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) stelde eens na te gaan bij de korpschef, of dat geen valse politieagenten waren.