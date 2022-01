Groen Waregem pleit voor rolschaatspiste als klimaatvriendelijk alternatief voor ijspiste

Hoewel de ijspiste een recordaantal bezoekers gelokt heeft, ziet oppositiepartij Groen volgend jaar liever een klimaatvriendelijk alternatief op de Waregemse Markt verrijzen. “Goedkoper én ecologisch”, klinkt het. Het stadsbestuur toont zich niet meteen als voorstander.

Waregem Wintert, het eindejaarsevenement van het stadsbestuur, heeft er zonder meer een succesvolle editie opzitten. Met het Huis van de Kerstman in stadspark Baron Casier, de bijpassende wandeling, de winterkermis aan de Expo en dus de ijspiste waren er verschillende smaakmakers. “We mogen tevreden terugblikken”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

Tussen begin december en begin januari hebben Waregemnaars massaal de weg gevonden naar die schaatspiste. Uitbater Alain Dagraed beschikt nog niet over concrete cijfers, maar spreekt alvast van een recordjaar. “Vooral gezinnen met kinderen en jongeren kwamen langs”, klinkt het. Een groot verschil met vorig jaar, toen de ijspiste de deuren niet eens mocht openen wegens de strenge lockdown die op dat moment gold.

Dak eraf

Dat de chalets voor verenigingen aan het begin van de kerstvakantie de deuren moeten sluiten, vormt een klein minpunt. “Overdekte kerstmarkten werden verboden door de hogere overheden. Er was een plan om het dak weg te halen, maar dat bleek onhaalbaar. Het is vooral een goede zaak dat we de ijspiste konden openhouden”, vult Iacopucci aan.

Ook Groen toont zich tevreden over het winters evenement, maar plaatste tijdens de jongste gemeenteraad enkele kanttekeningen. “Een ijspiste ijzig houden bij buitentemperaturen van 15 graden, dat moet een enorme energiekost met zich meebrengen”, zei oppositieraadslid Simon Wemel, die een pleidooi hield voor een ecologisch alternatief. “In verschillende gemeenten gaan ze bijvoorbeeld voor een schaatspiste uit kunststof of een rolschaatspiste. Het voordeel is dubbel: ecologisch maar ook financieel.”

Schaatsbeleving

Schepen van Feestelijkheden Iacopucci suste over de energiekostprijs, die gemiddeld 15.600 euro per jaar bedraagt. Het alternatief van de kunststofpiste is de stad bekend, maar lijkt niet aangewezen. “Er zijn een reeks nadelen aan verbonden: de beleving is helemaal anders, het kost meer moeite om te schaatsen en mensen vinden het minder leuk”, luidde de reactie.

Momenteel loopt er een aanbesteding van drie jaar met uitbater Dagraed. Nadien kan het alternatief nog eens onderzocht worden. “We zijn bereid om de evoluties onder de loep te nemen, maar op beleving willen we niet inboeten”, besloot Iacopucci.

(PNW)