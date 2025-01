Gistelse gemeenteraad op tournee

De (quasi) voltallige gemeenteraad van Gistel trok op ‘ontdekking’ bij heel wat stadsdiensten. Zo leerden alle mandatarissen de werking van de stad beter kennen.

De nieuwe beleidsploeg en alle verkozenen trokken zich al in december op gang. Maar voor het eerst kregen alle afgevaardigden van het Gistelse volk een diepere blik achter de schermen van de stad. Twee dagen lang trekken ze op tournee langs de verschillende stadsdiensten.

Met schoolbus

Een eerste sessie deed de raadsleden kennismaken met de medewerkers in het stadhuis, daarna trokken ze naar stedelijke basisschool De Horizon, het containerpark, de stedelijke werkhuizen en de bibliotheek. Leuk: alle raadsleden begaven zich samen naar de verschillende locaties met de schoolbus van De Horizon. Tijdens een tweede bezoekronde staat een bezoek aan de buitenschoolse kinderopvang gepland, evenals aan vrijetijdscentrum Zomerloos, het Sociaal Huis en de dienst Financiën, dienstencentrum de Zonnewijzer en de wekelijkse markt. “Het is de eerste keer dat zo’n bezoekronde wordt ingericht”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert. “Vroeger was een kennismaking met de diensten beperkt tot een presentatie.”

Teambuilding

De reden voor al die bezoeken moet niet ver gezocht worden. “Er zijn toch aardig wat nieuwe raadsleden (acht op 23, red.) die op deze manier het stadspersoneel en de diensten van dichtbij leren kennen. De rondgang komt er ook op vraag van de raadsleden”, duidt beleidsmedewerker Lena Van Heddegem, die mee het programma vormgeeft. “Hoe wordt waar gewerkt in de stad, en nog een aantal andere interessante vragen passeren de revue. Anderzijds is het ook een aangename teambuilding.” (TVA)