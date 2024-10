Gespannen sfeertje op gemeenteraad Hooglede: 17 agendapunten afgehandeld in 8 minuten

De gemeenteraadzitting in Hooglede duurde maandagavond slechts 8 minuten. Op de agenda stonden nochtans 17 punten, al hadden die niets om het lijf.

Het ging vooral om kennisnames en goedkeuringen van de agenda’s van de algemene vergaderingen van intercommunales. Gemeenteraadsvoorzitter Arne De Brabandere (Team Burgemeester) doorliep snel en kurkdroog de puntjes. Noch coalitiepartner Allen 8830, noch oppositiepartij Groep 21 hadden opmerkingen en de tussenkomsten bleven zeer beperkt.

Raar sfeertje

Om 20.08 uur sloot de voorzitter de vergadering al weer af. Erg verwonderlijk is dat allemaal niet, want zoals bekend gaat Team Burgemeester straks in zee met Groep 21. Doordat de raad voorlopig nog in de verhoudingen van 2018 vergadert, zorgt dat voor een moeilijke, gespannen sfeer. Ongetwijfeld is de sfeer binnen het schepencollege niet anders. Na afloop van de raad liet een raadslid ons in elk geval verstaan dat hij erg blij is dat de installatievergadering door het nieuwe decreet begin december ingepland moet worden in de plaats van begin januari. (SV)