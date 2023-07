Gemeenteraadslid Jan Willems (61) stapt na bijna 20 jaar uit Gistelse politiek: “Ik maak graag plaats voor jong bloed”

De gemeenteraad van donderdagavond in Gistel is de laatste geworden voor Jan Willems. De CD&V’er zette zich sinds 2007 vooral in voor zijn geboortedorp Snaaskerke. Hij was ook voorzitter van de gemeenteraad. “Ik blik met voldoening terug”, zegt Willems.

Jan Willems heeft zich als geboren Snaaskerkenaar altijd ingezet in zijn dorp, nog vóór er van politiek sprake was. Onder meer als leider in de jeugdvereniging en als bestuurslid bij de jeugdclub Shibam, in de schoolraad van De Horizon, en als speler en voetbaltrainer bij KSK Snaaskerke. Een politieke achtergrond hadden hij of zijn familie niet. “Ik vond toen destijds wel dat ‘de politiek’ te weinig oog had voor Snaaskerke. Akkoord, wijlen Geert Caura zorgde voor een nieuw jeugdcentrum, dat wil ik onderstrepen. Maar het mocht wat meer zijn. Ik wou Snaaskerke vertegenwoordigen.”

Willems werd in aanloop naar de verkiezingen van 2006 aangesproken door verschillende partijen. “Het voelde vreemd om op de liberale kieslijst te staan. Mijn familie had geen roots in de middenstand of als zelfstandigen. Bart Halewyck, een leeftijdsgenoot, overtuigde me om bij CD&V op te komen, een partij die staat voor neutraliteit. Met mijn achtergrond in de jeugdverenigingen en de Gezinsbond vond ik dat wel passen.”

Palmares

Willems werd in 2006 onmiddellijk verkozen als gemeenteraadslid. In de legislatuur die volgde werd hij voorzitter van de gemeenteraad.

“De politieke batterij is op en ik kan me niet meer opladen voor nóg een race”

“We realiseerden heel wat mooie dingen, ik ben trots op wat ik onder meer voor Snaaskerke kon betekenen. Zo kreeg KSK éindelijk een tweede voetbalveld en nieuwe kleedkamers, en werd gemeenteschool De Horizon grondig vernieuwd. Ook jeugdsite Torp en de Zonnebloem zijn knappe projecten, net als de aankoop van villadomein Sophoras, straks een mooi park. En niet te vergeten: de plannen voor de dorpskernrenovatie die nu gaande is, werden zo’n zeven jaar geleden nog door ons opgesteld. Het is goed dat het huidige stadsbestuur extra parkeerplaatsen langs de Groene 62 uit de brand sleepte. Toen wij de plannen opmaakten, stootten we bij het toenmalige provinciebestuur op een njet. Na de verkiezingen van 2018 kwam er ook een nieuw provinciebestuur met een andere visie. Maar goed ook. Jammer dat het huidige bestuur niet geloofde in een nieuw intergemeentelijk zwembad. Een gemiste kans”, meent Willems.

Harde sfeer

Nu stopt Willems met politiek. “De politieke batterij is op en ik kan me niet meer opladen voor nóg een race. De manier waarop nu aan politiek wordt gedaan, strookt trouwens niet echt meer met mijn ideaalbeeld. Ik ben bijvoorbeeld altijd voorstander geweest om samen met Open Vld een stadsbestuur te vormen. De twee grootste partijen zouden samen maar liefst 75 procent van de Gistelnaars vertegenwoordigen. Dat ons toenmalige voorakkoord na vele vergaderingen en meetings op de verkiezingsavond van 14 oktober 2018 zomaar overboord werd gegooid, was voor mij persoonlijk bijzonder ontgoochelend, ook op menselijk vlak.” Open Vld ging toen met sp.a (nu Vooruit) en N-VA in zee. “De kloof tussen meerderheid en oppositie is op vandaag groot. Dat was in mijn tijd toch anders. Ik pleitte er ook altijd voor om de oppositie te horen in grote dossiers, want zij hebben ook hun visie en mening. Op vandaag is de sfeer hard. Ik wil ook niet in de oppositie zitten om louter en alleen commentaar te geven. Ook goeie projecten van de meerderheid mogen benoemd worden.”

Nieuwe uitdaging

En nu? “Ik ben nog aan de slag als leerlingenbegeleider in het Nieuwpoortse Sint-Bernarduscollege. Op 1 april volgend jaar mag ik op pensioen en ik zal wel een nieuwe uitdaging vinden. Bovendien zorgden mijn zoon en dochter elk voor kleinkinderen die in juli allebei een jaar oud worden. Ook dat is iets om naar uit te kijken.” Bas Vermeulen (25) volgt Willems op. “Hij beschikt over een grote dosis energie en goesting om zich te smijten voor Gistel”, benadrukt Willems diens enthousiasme. “Voor zo’n jonge gast maak ik graag plaats.”