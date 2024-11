Gemeenteraad zwaait raadsleden uit

In de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd afscheid genomen van enkele raadsleden. Daarbij was er niet alleen aandacht voor de gemeenteraadsleden of leden van het bijzonder comité die niet herverkozen geraakten, maar ook zij die om persoonlijke redenen stoppen of eerder in de legislatuur uit de politiek stapten. Zo was er een bloemetje weggelegd voor Noël Cordier, Bart Van Parys, Gerard Gevaert, Martine Hindryckx, Dries Depoorter, Conny Dierendonck, Andy Versyck, Jan Willems, Jef Pollentier, Lieve Dehaemers, Chris Schmitt en Eric Jaegers. Bart Hemeryck, Kimberly Maenhoudt en Ins Dierendonck waren op de laatste zitting verontschuldigd. Alle fracties namen de tijd om elkaar te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen zes jaar. Op donderdag 5 december om 19 uur legt de nieuwe gemeenteraad de eed af in zaal Zomerloos. (TVA/foto PM)