Gemeenteraad Vleteren slaakt noodkreet: “Kerkfabrieken kosten bom geld”

“De kerkfabrieken kosten ons enorm veel geld, maar als gemeente hebben we de plicht de gebouwen in stand te houden”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP) bij de bespreking van budgetten van de kerkfabrieken.

Sint-Amatus Oostvleteren: zowel in de exploitatie als in de investeringen zijn er wijzigingen die bij de opmaak van het budget in 2022 niet voorzien waren. De exploitatietoelage van 2023 daalt tegenover het oorspronkelijke budget met 1.230 euro en zal 18.286 euro bedragen. Deze daling komt vooral door de terugbetaalde gasfactuur.

Sint-Martinus Westvleteren: extra investeringsuitgaven. Stijging van de investeringstoelage met 15.819 euro.

Ook van de budgetten voor de kerkfabrieken 2024 werd akte genomen. Er wordt geraamd dat de drie kerken samen, de gemeente volgend jaar 98.608 euro zullen kosten.

“Voor volgend jaar valt het nog enigszins mee. Maar daarna komen er grote investeringen op ons af. Voor Westvleteren zal dat 49.000 euro zijn voor de renovatie van de glasramen en het installeren van een nieuw verlichting. Nu verbruikt men daar 750 Watt per lamp”, aldus nog de burgemeester.

Ook in Woesten moeten de glasramen hersteld worden, en moet het buitenschrijnwerk hersteld worden. Samen goed voor 247.000 euro. Er is wel een subsidie van 60%. Vroeger bedroeg die 80%. Later moet ook nog het dak van de kerk van Woesten vernieuwd worden. Voorzichtige ramingen hebben het over 800.000 euro hiervoor.

Watergroep

De Watergroep doet twee kleine grondinnames in Woesten. Aan Global Fries (N.V. Lamaire) wordt gemeentegrond verkocht, om het bedrijf volledig overstroming robuust te maken. Ze zouden de dijk willen doortrekken tot aan de overwelving, waar de Poperingevaart onder de Westvleterenstraat gaat.

Foodsavers

Het OCMW wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten met Foodsavers Westhoek. Dat is een partnerschap bestaande uit lokale besturen uit de Westhoek, schenkers, maatwerkbedrijven en de Voedselbank Kuurne, gecoördineerd via de Dienstverlenende Vereniging Westhoek. De kost voor de werking van Foodsavers Westhoek werd geraamd op 130.000 euro per jaar. Voor Vleteren gaat het om een jaarlijkse bijdrage van 2.799 euro.