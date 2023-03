Gemeenteraad Oostkamp zet licht op groen voor kandidatuur BK veldrijden in 2025

Het Wijkcomité Sint-Godelieve Ruddervoorde wil in 2025 het Belgisch kampioenshap veldrijden organiseren en heeft de gemeente gevraagd om de kandidatuur over te maken aan Belgium Cycling. De kandidatuur werd op de gemeenteraad van donderdag 16 maart goedgekeurd.

Het domein Pyfferoen op de Baliebrugge in Ruddervoorde was reeds in januari 2009 het decor voor het Belgisch kampioenschap veldrijden. Aangezien Belgian Cycling enkel met openbare besturen wil werken en niet met lokale verenigingen, dient de gemeente op te treden als partner van Belgian Cycling om de organisatie binnen te halen. De aanvraag werd intussen ingediend. Het Wijkcomité Sint-Godelieve Ruddervoorde zal instaan voor de organisatorische en financiële afhandeling mocht de gemeente Oostkamp de organisatie toegewezen krijgen.

Wijkcomité Sint-Godelieve Baliebrugge

Aangezien het indienen van de kandidatuur voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap veldrijden 2025 door de gemeente voor Wijkcomité Sint-Godelieve Baliebrugge uiterlijk op 15 maart diende te gebeuren, heeft het college van burgemeester en schepenen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad, de kandidatuurstelling van Wijkcomité Sint-Godelieve onderschreven en ingediend.

Dat houdt in dat de gemeente eindverantwoordelijke is voor de organisatie en de financiële afhandeling met Belgian Cycling. De gemeente maakte de nodige afspraken met Wijkcomité Sint-Godelieve waarbij de risico’s voor de gemeente tot een minimum worden beperkt.

Bijkomende uitstraling

“Als de kandidatuur aan Oostkamp wordt toegewezen, zal het in 2025 de tweede maal na 2009 zijn dat het Belgisch kampioenschap veldrijden naar Oostkamp komt. Dergelijk evenement in de gemeente zorgt enerzijds voor bijkomende uitstraling en naambekendheid van de gemeente en biedt daarnaast ook de mogelijkheid voor de inwoners van Oostkamp om zo’n sportief evenement van dichtbij te kunnen bijwonen”, zegt burgemeester Jan de Keyser.

Wijkcomité Sint-Godelieve Ruddervoorde organiseert op 28 oktober 2023 de 36ste internationale cyclocrosshappening in het Superprestigecircuit. Het cyclocrossgebeuren is en blijft een zeer populaire wielerspecialiteit met rechtstreekse verslaggeving op televisie.

Gratis naar Superprestige

Deze cyclocrosshappening geeft dan ook een grote naambekendheid aan onze gemeente. De gemeente wil ook zoveel mogelijk Oostkampenaren bij dit wielergebeuren betrekken door een tussenkomst te voorzien in de toegangsprijs voor Oostkampenaren. De normale toegangsprijs bedraagt 15 euro, in voorverkoop 12,50 euro.

De gemeente verleent een basistoelage van 10.000 euro, te verhogen met 3,5 euro per Oostkampenaar die zich aanmeldt voor een gratis ticket. De maximale toelage is begrensd op 15.000 euro. Net zoals de vorige jaren kunnen alle Oostkampse inwoners op zaterdag 28 oktober gratis naar de cyclocrosswedstrijd gaan.

De toelage van maximum 15.000 euro wordt eveneens toegekend voor 2024. Die toelage zou evenwel kunnen verschoven worden naar 2025. Het is immers zo dat het Wijkcomité Sint-Godelieve Ruddervoorde grootse plannen heeft om de cyclocrosswedstrijd 2024 niet te laten plaatsvinden in 2024 als het Belgisch kampioenschap veldrijden in 2025 in Ruddervoorde zou worden georganiseerd. De combinatie van de Superprestige en het Belgisch kampioenschap op een paar maanden tijd is niet haalbaar. (GST)