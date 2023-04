Gemeenteraad Moorslede keurt herziening van het mobiliteitsplan goed: “Niet akkoord met interlokale weg”

De gemeenteraad van Moorslede keurde een herziening van het mobiliteitsplan goed. Het deed hiervoor beroep op de expertise van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Opmerkelijk: er komt geen tonnagebeperking aan de scholen vlak voor en vlak na de lesuren. “Wegens geen alternatieven zoals een uitwijkstrook of parking waar de chauffeurs kunnen wachten”, zegt schepen van Mobiliteit Jurgen Deceuninck (STERK).

“We gaan hierover bedrijven en lokale aannemers aanspreken en de politie voorziet acties.” De zone 30 wordt uitgebreid in de kern van de wijken. Zone 50 wordt uitgebreid in drukke gebieden Strobomestraat en De Koekuit. Op een paar kruispunten op de Stroroute krijgen fietsers voorrang. In het begin van de fietsstraten in Moorslede verdwijnen de rode grondmarkeringen. “Enkel het logo van een fietsstraat blijft”, zegt de bevoegde schepen. “De aannemer kon het probleem met die grondmarkeringen niet oplossen. Wat heeft te maken met de ondergrond.”

Gert-Jan Hovaere (N-VA) kwam op de gemeenteraad in november vorig jaar tussen over de rode fietsmarkering in de fietsstraten die bij regen zorgde voor gladheid en valpartijen. “We zijn blij dat de gemeente nu is ingegaan op onze oproep”, zegt Gert-Jan.

Stroroute

“De fietsoversteken in de Roeselaarsestraat en Stationstraat zullen worden bekeken om in functie van de Stroroute uniform en veiliger in te richten”, zegt Jürgen Deceuninck. “Er is aan de provincie extra verlichting gevraagd. Er komen enkele kleinere ingrepen die de veiligheid drastisch verhogen. Zoals in de Lindeweg, Scherminckelstraat, Peemhutstraat en Oude Godweg waar er een fietsstraat komt.”

“Op onze vraag is er na lang aandringen al eindelijk wat schot in de zaak en zal er nu eigenlijk verlichting komen op de oversteekzones”, aldus Hovaere. “Met N-VA blijven we echter aandringen om de verlichting langs de Stroroute door te trekken over het traject. Zeker aan het Vierkavenbos.”

De as Roeselaarse-, Dadizeelse- en Iepersestraat is door de provincie uitgetekend als een interlokale weg. “Dat is boven ons hoofd gebeurd en hebben we nog maar onlangs vernomen”, zegt de schepen. “De doorstroming op deze wegen primeert vooral, maar strookt niet met onze ambitie op deze wegen want er ligt op die as onder meer een school en zijn er fietsstraten. We hebben met het schepencollege al een motiveringsnota overgemaakt over deze interlokale wegen want we kunnen dat niet waarmaken.”

De Lijn

Wegens besparingen bij De Lijn wordt de buslijn 55 afgebouwd. “Het is een probleem dat er geen alternatief is”, reageert fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a). “We hebben ons daar laten rollen. Jullie moesten Moorslede beter hebben verdedigd.”

Haar opmerking werd door burgemeester Ward Vergote (Visie) weggelachen. Tijdens de stemming over de goedkeuring van het mobiliteitsplan onthield de voltallige oppositie zich. (EDB)