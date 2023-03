Gemeenteraad keurt bestek speelbos Brielen goed: “Pas op met giftige bloemen”

Stad Ieper voorziet een kleine 100.000 euro voor de aanleg van twintig parkeerplaatsen en een speelbos achter de kerk van Brielen. De oppositie keurde maandag op de gemeenteraad het bestek mee goed, maar Miguel Gheysens had wel bedenkingen bij de plannen om een deel van het speelbos in te zaaien met wilde bloemen: “Sommige van die bloemen zijn giftig, dus niet geschikt voor in een speelbos.”

In 2017 bouwden Chiro Brielen en KLJ Elverdinge grotendeels zelf een nieuw jeugdlokaal achter de kerk van Brielen. In 2021 kocht stad Ieper een stuk grond in de Kerkweg in Brielen. Het perceel van 4.795 m² kostte 40.000 euro en moest dienen om een twintigtal parkeerplaatsen en een speelbos aan te leggen. De gemeenteraad op maandag 27 maart keurde daarvoor nu een bestek goed. In totaal gaat het om een bedrag van 98.967 euro.

Giftige bloemen

Het project is tweeledig: enerzijds de aanleg van de parkeerplaatsen in grindgazon met een keerpunt aan het jeugdlokaal en anderzijds de aanleg van speelheuvels en een arena met gewapende betonnen L-profielen. Miguel Gheysens (CD&V) toonde zich tevreden met de plannen. “We zijn blij dat jullie te rade zijn gegaan bij de verenigingen”, aldus Gheysens. “Het plan is mooi, maar we hebben wel enkele vragen bij het bestek zelf. We lezen dat er bloemenmengsels ingezaaid zullen worden, maar is dat dan over het ganse terrein? Bent u op de hoogte dat er daar giftige bloemen tussen zitten en dat dit dus niet ideaal is voor een speelbos waar kinderen spelen.”

Bolderik

“In het speelbos zullen geen wilde bloemen ingezaaid worden”, antwoordde schepen van Landschap Valentijn Despeghel. “Het gaat over de uiteinden en de berm. Er zitten daar inderdaad giftige bloemen tussen, maar dat zijn streekeigen bloemen die ook langs de wegberm groeien. Moeten we die dan ook allemaal verwijderen.”

“Een van de bloemen in het mengsel is de bolderik en dat is toch geen soort om mee te lachen. In landbouwkringen wordt die bestreden want giftig voor alle dieren. Ravotten in de wegbermen gebeurt ook niet zo vaak als in een speelbos”, merkte Gheysens nog op. (TOGH)