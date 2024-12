Gemeenteraad keurt aanpassing meerjarenplan unaniem goed

De gemeenteraad zette unaniem het licht op groen voor een vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. “We zullen straks een financieel gezonde gemeente kunnen overdragen aan de nieuwe bestuursploeg”, stelt schepen Philip Ghekiere.

In de loop van volgend jaar zal de nieuwe CD&V-meerderheid een meerjarenplan voorstellen voor de jaren 2026-2031, maar eerst werd nog een vijfde wijziging van het huidige meerjarenplan voorgelegd. “Het goede nieuws is dat we blijven voldoen aan alle wettelijke verplichtingen”, aldus schepen van Financiën Philip Ghekiere (Open Vld). “Het financiële resultaat is elk jaar positief en het allerbelangrijkste: de autofinancieringsmarge zal eind 2025 naar verwachting positief zijn. Dat betekent dat de gemeente op het einde van volgend jaar, na het betalen van alle kosten en na het aflossen van de leningen, nog geld zal overhouden dat kan gebruikt worden om te sparen of om te investeren. De inschatting is dat de autofinancieringsmarge 234.000 euro zal bedragen.”

Financieel gezond

“Deze gemeenteraad zal binnenkort een financieel gezonde gemeente kunnen overdragen. De voorbije legislatuur werden geen nieuwe leningen aangegaan en werden bestaande leningen afbetaald, zoals onder meer de lening voor het bouwen van het gemeentehuis die in 2025 afloopt. Dankzij een gemiddeld budgettair overschot van 3 miljoen euro per jaar kon meer dan 18 miljoen euro worden geïnvesteerd. Dit onder meer in fietspaden, een schoolgebouw voor het lager en bijzonder lager onderwijs, een nieuwe thuis voor het Bokkeslot, een buurthuis in Sint-Lodewijk, investeringen in het Gaverkasteel, een technisch depot, de aankoop van het Blokker-gebouw, het ING-gebouw en twee woningen.”

“Voor de komende legislatuur, die financieel uitdagend zal zijn, heb ik drie adviezen. Vooreerst een aantal stijgende kostenposten van heel dichtbij opvolgen: de personeelskosten, de kosten van het sociaal huis, het gemeentelijk onderwijs, de brandweerzone Fluvia, de politiezone Gavers en de intercommunale IMOG. We willen ook blijven investeren naar financiële draagkracht.”

Belastingverhoging

“En ten slotte adviseer ik om alle bouwprojecten defensief te budgetteren. En dat betekent altijd 20 procent reserve inbouwen voor onverwachte uitgaven en stijgende kosten. Ik houd de nieuwe ploeg uiteraard aan hun uitdrukkelijke belofte om de belastingen in de volgende legislatuur niet te verhogen. De burger betaalt immers al genoeg.” (DRD)