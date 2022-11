Gemeenteraad keurt aanpassing meerjarenplan goed

De gemeenteraad keurde de aanpassing van de meerjarenplanning goed. Dat zorgde voor een uitgebreid debat maandagavond op de gemeenteraad. De zitting duurde twee avonden, de stemming gebeurde pas dinsdagavond.

Uitgangspunt waren 92 miljoen euro die Oostende zocht om het budget in evenwicht te houden en verschillende aanpassingen die daarvoor moeten gebeuren. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) schetste dat er geen nieuwe leningen aangegaan worden en dat de stad zelfs 7 miljoen euro minder leent. Hij gaf toe dat wel kosten, zoals die van het zwembad en een beslissing van het vorige stadsbestuur, nu moesten worden ingeschreven.

“We doen het met minder schulden en de Oostendenaar wordt gespaard. De ingeschreven boetes worden nu geïnd door de politie. Binnenkort gaan we dat zelf innen en daarom hebben we dat ingeschreven in onze eigen begroting. De verhalen dat we ’s nachts politie inzetten om te flitsen klopt niet. Er is geen enkele opdracht gegeven om extra te handhaven. Als er geflitst wordt is dat op plaatsen waar er al zone 30 was en bewoners hardrijden signaleren.” De felste discussies waren er met Jeroen Soete. De Vooruit-fractieleider zei: “De schulden stijgen van 112 naar 257 miljoen euro. Het beleid van N-VA in Antwerpen is socialer dan dat van Groen in Oostende.”

Lof en kritiek

Christian Verougstraete (Vlaams Belang) wilde duidelijkheid over de autonome gemeentebedrijven, de ‘slinkse’ wijze om aan GAS-boetes te geraken in een zone 30, het dierenasiel en fileprobleem op de Torhoutsesteenweg. Zijn tussenkomst leverde zelfs een compliment op van de burgemeester over ‘constructieve oppositie’. Er waren ook tussenkomsten van de meerderheidspartijen, de één al meer inspirerend dan de andere.

Kristof Cornelis (Groen) haalde verschillende keren uit naar het vorige stadsbestuur. “Die deed inzake dakloosheid aan symptoombestrijding” en “Mobiliteit was een lege doos.” Steven Nagels (N-VA) verdedigde de meerderheid. “Oostende is één van de goedkoopste steden om te parkeren. De auto’s blijven hier welkom.” Ook Ann Casteleyn (CD&V) focuste op punten die voor haar partij belangrijk zijn. “Er gebeuren geen besparingen op de kap van de armsten. Inkomsten worden geïndexeerd, maar ook uitgaven zoals sociale premies en subsidies voor jeugdhuizen en jeugdwerk stijgen met 10 procent.”

Burgemeester tevreden

De raadsleden debatteerden uiteindelijk negen uur, gespreid over maandag- en dinsdagavond, over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Die aanpassing werd met 22 stemmen voor (Open VLD, N-VA, Groen en CD&V) tegen 17 (Vooruit en Vlaams Belang) goedgekeurd. Bij de stemming over het OCMW-budget stemde Eddy Duchesnet (VB) per ongeluk mee met de meerderheid. Nadien was burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) tevreden : “Ik ben tevreden, want we hebben een moeilijke klip genomen. Er waren grote uitdagingen en we moesten 92 miljoen vinden met niet altijd leuke maatregelen. De oppositie kwam met beweringen over de gestegen schulden, maar we toonden aan dat dit niet het geval was.”