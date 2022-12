Gemeenteraad breekt alle records en duurt tot 1.58 uur

De gemeenteraad in Wervik mondde dinsdagavond uit tot een marathonzitting. Het was maar liefst 1.58 uur toen gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) de zitting afsloot. Tijdens de bespreking van het aangepast meerjarenplan waren er tientallen vragen van de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project.

Niet verwonderlijk want de Stadslijst werd in mei na een motie van vertrouwen door Vooruit aan de kant gezet en kwam er een nieuwe meerderheid. Met CD&V aan boord zijn ondertussen in het meerjarenplan ook nieuwe accenten gelegd.

De gemeenteraad brak toch wel alle records. De openbare zitting begon om 19.30 uur. In februari 2015 duurde de gemeenteraad al eens tot ongeveer 1.15 uur, toen ook met drie punten op de dagorde achter gesloten deuren. In het publiek bleef alleen voorzitter Rudy Denys van de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang tot het bittere einde op post.

Ondertussen viel bij nogal wat gemeenteraadsleden de batterij van hun gsm en/of laptop uit en was de horeca in de buurt van het stadhuis gesloten. Dinsdag was fractievoorzitter Sanne Vantomme (N-VA) jarig en kreeg hij kort na middernacht gelukwensen van burgemeester Youro Casier (Vooruit). Er volgde een applaus. Vantomme werd 49 jaar.

De jarige stuurde na de gemeenteraad een boodschap rond. “N-VA distantieert zich van de gijzeling die plaatsvond in de raadzaal van het stadhuis”, zo staat het. “Het is ongehoord dat men de gemeenteraad, het schepencollege en zijn personeel zolang gijzelt door een spervuur aan vragen en filibusterende tussenkomsten. We hopen dat betrokkenen hun gloriemoment nu wel hebben gehad. We wensen de slachtoffers veel moed toe.” (EDB)