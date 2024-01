Gemeentebestuur wil honderden euro’s terugvorderen van voetbalclubs

Een relatief korte agenda leidde niet tot grote discussies op de gemeenteraad in Zonnebeke. Toch waren er enkele pittige interpellaties van de oppositie.

De gemeente investeert een bedrag van 566.820 euro voor de herstellingwerken aan landelijke wegen. “Als het budget het toelaat, komen in 2024 de Spilstraat, de Grote Passendalestraat in Beselare, de Zillebekestraat in Zandvoorde, de Oude Zonnebekestraat in Zandvoorde, de Tresoriersstraat in Zonnebeke, de Lotegatstraat in Zonnebeke en de Westrozebekestraat in Passendale aan bod”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Sioen (#Team8980). Dat was voor de oppositie onvoldoende. Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) hoopt dat dit dossier tegen mei uitgebreid wordt met de tien slechtste straten van de gemeente en dat daarvoor ook budget voorzien wordt. Raadslid Koen Descheemaeker (N-VA) vond dan weer dat het bestuur moet instaan voor de veiligheid van de burgers en dat onderhoud van de wegen tot de kerntaken behoort.

Regularisatie

Raadslid Koen Descheemaeker vroeg verder ook nog uitleg over een brief die alle voetbalclubs van groot-Zonnebeke hadden ontvangen. “Daarin werd gevraagd het bedrag van 100 euro per jaar voor het gebruik van de terreinen en infrastructuur te betalen vanaf augustus 2016. Dit bedrag wordt voor de voorbije acht jaar nu in één keer opgevraagd en zou eventueel in mindering gebracht worden van de subsidies die toegekend worden. De voetbalclubs stellen formeel dat er overeengekomen werd dat dit bedrag niet betaald hoefde te worden en dat dit in samenspraak gebeurde met het gemeentebestuur. De huidige burgemeester was toen schepen van Sport.”

Burgemeester Ingrid Vandepitte (#Team8980) gaf toe dat destijds afgesproken werd dat dit bedrag niet betaald moest worden. “Nu willen we met de financiële dienst echter de zaak regulariseren”, legde ze uit. “We hadden misschien beter eerst overleg gepleegd met de clubs, maar we zullen het nu doen en de problemen oplossen.”

De Lijn

Raadslid Frans Deleu (#Team8980) vroeg verder nog onder andere garanties dat vervoersmaatschappij De Lijn de lijn 90 Ieper-Roeselare zou behouden en en dat de capacaciteit op lijn 80 doorheen Beselare en Geluveld verhoogd zou worden. De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter die interpellatie. Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980) verwees naar het overleg met De Lijn dat begin februari zal plaatsvinden. Raadsleden Luk Hoflack en Franky Bryon (InSamenspraak) drongen nog aan een vlammende brief te schrijven naar De Lijn om schadevergoeding te eisen.