Gemeentebestuur van Moorslede wil adviesraden vervangen door werkgroepen, tot onvrede van Veerle Demeulenaere (NVAPlus)

Het gemeentebestuur van Moorslede wil adviesraden zoals bijvoorbeeld de sport, senioren-, cultuurraad en raad voor toerisme afschaffen en vervangen door werkgroepen. Dat maakte schepen Jürgen Deceuninck (Sterk) tijdens de gemeenteraad – gedurende de bespreking van een aan de dagorde toegevoegd agendapunt door Veerle Demeulenaere (NVAPlus) – bekend.

“Het nieuwe gemeentebestuur is sinds enkele weken aan de slag”, aldus Veerle. “Het is de bedoeling dat de verschillende adviesraden binnenkort ook weer samengeroepen worden. Alleen, er is bij de inwoners en vele verenigingen nog geen oproep geweest naar kandidaten om deel uit te maken van die adviesraden. Wat is hiervan de reden?”

“Klopt het dat het de bedoeling is die raden te vervangen door werkgroepen? Wat dan met de organisatie van de 11 juliviering, Erfgoeddag en Open Monumentendag? Zal er nog een cultuurprijs worden uitgereikt? Zal een ‘werkgroep’ voldoende zelfstandigheid krijgen? En kan de gemeente beslissen om een werkgroep te ontbinden?”

Nieuwe dynamiek

“De wettelijk verplichte adviesraden zoals de jeugdraad en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro, red.) blijven zeker bestaan”, zegt schepen Deceuninck. “We willen het over een andere boeg gooien en willen meer diversiteit en meer inspraak bij onze inwoners. Nu is het zo dat een adviesraad vaak bestaat uit een groep mensen die zich hiervoor al lang engageert.”

“Met de werkgroepen willen we een nieuwe dynamiek creëren. Bijvoorbeeld de cultuurprijs zal zeker blijven bestaan. Die werkgroepen gaan gestuurd worden door een vaste kern. We hebben gekozen voor die burgerparticipatie. We zijn nog bezig aan de opmaak van een ontwerp voor de oprichting van de werkgroep.”

Bezorgd

Veerle Demeulenaere is alvast niet overtuigd van het antwoord. “Hopelijk zal het beleid daarvan geen nadeel ondervinden”, reageert ze. “Ik heb enige bezorgdheid daarover en vrees dat bepaalde evenementen gaan verdwijnen nu heel wat adviesraden worden overboord gegooid.”

Schepen Deceuninck trok naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, kortweg VVSG, die het in november voor haar leden had over de hervorming van de adviesraden.